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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Ersoy: “Bursa turizm yatırımlarını daha çok çekecek” Haberi

Bakan Ersoy: “Bursa turizm yatırımlarını daha çok çekecek” Haberi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un açıklamaları

( BURSA ) - BURSA

Mahalli İdareler Politika Merkezi Yönetim 


- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde bir yere gelmenin merkezi yönetimlerin teşviklerinden çok mahalli idarelerin hevesle çalışmasına bağlı olduğunu ifade ederek, “Bölge, turizmin elinden tutuyorsa sonuç alabiliyorsunuz. Ankara’dan yaptırımlar ve teşvik politikalarıyla turizmde bir yere gelmek mümkün değil” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bursa’nın kendisi açısından ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Ersoy, “Turizme 85’li yıllarda ilk başladığım yerlerden biri. Bursa’yı çok sıkı takip ettim. Çok hızlı büyüdü ve gelişti. Ticareti ve sanayii de ileri bir şehir. Sanayi çok hızlı büyüdüğü için turizm geride kaldı. Bursa’nın turizm için planlarını milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız benimle paylaştı. Turizmde bir yere gelmek istiyorsanız merkezi yönetimlerden değil de, yerelden istek gelmesi lazım. Bölge, turizmin elinden tutuyorsa sonuç alabiliyorsunuz. Ankara’dan yaptırımlar ve teşvik politikalarıyla turizmde bir yere gelmek söz konusu değil. Bu açıdan buraya gelmeden önce bize pek çok proje sundular. İstek, arzu ve doğru planlama ile Bursa’da turizm hızla gelişir. Burada yapacak çok iş ve potansiyel var. Bursa bundan sonra turizm yatırımlarını daha hızlı çekecek” diye konuştu.
Öte yandan Ersoy’un konuşması sırasında kısa süreliğine elektrikler gitti geldi. Ersoy, karanlık ortamda da konuşmasına devam etti. Ersoy’a AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Türk bayrağı hediye etti. (AF
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