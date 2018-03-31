Bakan Elvan - Sertifika töreni - MERSİN

- Kalkınma Bakanı Elvan'ın konuşması Mersin 'de koyun keçi yetiştiricilerine sertifikaları verildi - Kalkınma Bakanı Elvan: - "Bizim değerlerimize kasteden, bizim vatanımızı, milletimizi, devletimizi bölmeye çalışan kim varsa, kim olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz" - "Özellikle bu terör örgütlerine yönelik, 'bu terör örgütüne bu ülke destek veriyor, şu ülke destek veriyor' demeden, kim olursa olsun, ne söylerse söylesinler, hangi süper güç olursa olsun bunlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" - "Eğer ben, bizim partimiz, bizim hükümetimiz milletimizin hizmetkarıysa devlet memuru da sizin hizmetkarınız olmak zorunda. Sizin hizmetkarınız olmayacak bir devlet memurunun devlet dairesinde işi yok. Hiç kusura bakmasın. Gereği neyse de yaparız"MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bizim değerlerimize kasteden, bizim vatanımızı, milletimizi, devletimizi bölmeye çalışan kim varsa, kim olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi. Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ve sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Mersin 'e ve Türkiye'ye hizmet için çalıştıklarını söyledi.
Yaklaşık 7 ay önce Toroslar'da, 2 bin 300 rakımda koyun ve keçi yetiştiricileriyle bir arada olduğunu belirten Elvan, orada, yaylaların ışıl ışıl olacağının, elektrikle ilgili bir problemin kalmayacağının sözünü verdiğini ifade etti. Elvan, ilk aşamada 750 güneş panelinin dağıtılacağını, diğer çoban ve çiftçilere de ileride bu desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
Elvan, artık yaylalarda elektrik problemi olmayacağını, ihtiyaç duyulması halinde konteyner da alacaklarını bildirdi."Biz neysek oyuz. Hiçbir zaman bizde hinlik, hainlik, art niyet, ön niyet olmaz. Ne bilirsek onu söyleriz." diyen Elvan, "Bu ülkenin birliğini söyleriz, bu ülkenin dirliğini söyleriz. Bu vatan için bu millet için işte bu çoban kardeşlerim her şeyini feda edecek olan kardeşlerimdir. Yeter ki vatana hizmet olsun, yeter ki millete hizmet olsun, her şeyi yapmaya hazırdırlar." ifadesini kullandı.Elvan, yedi düvele karşı mücadele verildiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:"Bu mücadele verdiğimiz kişiler şunu gördüler. Bir Amerikan generali, 'Bunların 81 milyonu asker, ne yapabilirsiniz bu millete?' diyor. Bizim değerlerimize kasteden, bizim vatanımızı, milletimizi, devletimizi bölmeye çalışan kim varsa, kim olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz. Özellikle bu terör örgütlerine yönelik, 'bu terör örgütüne bu ülke, şu ülke destek veriyor.' demeden, kim olursa olsun, ne söylerse söylesinler, hangi süper güç olursa olsun bunlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz ve Yörük kardeşlerimiz de yolundan dönmeyecektir. Biz bunlara Çanakkale'de derslerini verdik, biz bunlara İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminde derslerini verdik. Biz bunlara Fırat Kalkanı operasyonunda, Zeytin Dalı Harekatı'nda derslerini verdik. Eğer gerekirse derslerini yine veririz." - "Devlet memuru sizin hizmetkarınız olmak zorunda"Bazı kurumlarda çalışanların özellikle çobanlara yönelik davranışlarında sıkıntılar olduğunun ifade edildiğini anlatan Elvan, 2002 yılında "Biz milletin hizmetkarı olmak için yola çıktık." dediklerini anımsattı. Elvan, "Türkiye'de milli iradeyi tesis etmek için yola çıktık. Eğer ben, bizim partimiz, bizim hükümetimiz milletimizin hizmetkarıysa o devlet memuru da sizin hizmetkarınız olmak zorunda. Sizin hizmetkarınız olmayacak bir devlet memurunun devlet dairesinde işi yok. Hiç kusura bakmasın. Gereği neyse de yaparız." dedi. Devlet memurunun vatandaşın hizmetkarı olduğunu yineleyen Elvan, "Kimse milletimize, Yörük kardeşlerimize, hele hele çobanlarımıza efendilik yapamaz." diye konuştu. Bakan Elvan, her zaman çiftçilerin, çobanların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye'nin milletin verdiği destekle güçlenmeyi sürdüreceğini kaydetti.