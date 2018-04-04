Bakan Elvan: ”İstihdam oluşturma alanında Türkiye dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor” - SAMSUN
- Detaylar - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması - Bakan Elvan: - ”İstihdam oluşturma alanında Türkiye dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor”SAMSUN (AA) - 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 16 ilin valileri, rektörleri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla Samsun 'da düzenlenen toplantıda konuştu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:”İstihdam oluşturma alanında Türkiye dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor” dedi.