Bakan Dönmez: 'Yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük bir sıçrama kaydettik' - ANKARA
Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük bir sıçrama kaydettik" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması - Bakan Dönmez'in kürsüdeki konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı. (1)
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