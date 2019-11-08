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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Dönmez, market alışverişinde BORON satın aldı - İSTANBUL

Bakan Dönmez, market alışverişinde BORON satın aldı - İSTANBUL

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez'in alışverişinden görüntülerİSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katıldı.
Bakan Dönmez, toplantının ardından eşi ile birlikte çıktığı market alışverişinde ETİ MADEN’in ürettiği yeni temizlik ürünü BORON’u satın aldı.

Alışveriş Market Toplantı 

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