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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi - ANKARA

Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi - ANKARA

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile tokalaşması - Heyetler arası görüşmeden görüntüler - Bakan Fatih Dönmez'in ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u uğurlamasıBakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldiANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel enerji gelişmeleri, trendler ve iki ülke arasındaki enerji iş birlikleri ele alındı.Heyetler arası görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

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