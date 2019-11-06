Bakan Dönmez: 'Fatih Sondaj Gemisi en kısa sürede sondaja başlayacak' - ANKARA Haberi
Bakan Dönmez: "Fatih Sondaj Gemisi en kısa sürede sondaja başlayacak" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gazetecilerin sorularını cevaplamasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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