Bakan Dönmez, Birleşik Krallık heyetini kabul etti - ANKARA
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelişi - Birleşik Krallık Başbakanının Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ve beraberindeki heyeti kabul etmesi - Heyetler arası görüşmeden detaylarANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Birleşik Krallık Başbakanının Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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