Bakan Bülent Tüfenkci: “Türkiye ekonomisinde yaklaşık 90 milyar dolarlık katma değer üretimi gerçekleştirilmektedir”

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye ekonomisinde perakende ve toptan ticaret yaklaşık 90 milyar dolarlık bir katma değer üretimi gerçekleştirmektedir” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı etkinliğine katıldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Bakan Tüfenkci, "Türkiye ekonomisinde perakende ve toptan ticaret yaklaşık 90 milyar dolarlık bir katma değer üretimi gerçekleştirmektedir. Bu rakam, 126 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük bir ekonomik değeri ifade etmektedir. Sektör 2015 yılı sonu itibarıyla 663 milyar lira ciro büyüklüğüne ulaştı. Sektör mensubu yaklaşık 750 bin işletme bulunuyor, bu rakam Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 26'sına tekabül ediyor” dedi.

"Yabancı yatırımın ortalama yüzde 10 ile 15'i AVM yatırımcıları tarafından gerçekleştirilmiştir" Bakan Tüfenkci, "Türkiye perakende sektörünün tüketim harcamalarında Avrupa'da ilk 10, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişi bu sektörde çalışmaktadır. Yani çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 15'i perakende sektöründe istihdam edilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de geleneksel perakendecilikten organize perakendeciliğe doğru hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. Organize perakendeciliğin toplam perakende ticaret içerisindeki payı her geçen gün artıyor. Uluslararası Yatırımcılar Derneği verilerine göre, son 5 yılda her yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımın ortalama yüzde 10 ila 15'i alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından gerçekleştirilmiştir. 2017 Küresel Perakende Gelişme Endeksi'nde 241 milyar dolar toplam perakende satış tutarı ile ülkemizin büyüyen bir perakende ticaret kapasitesi olduğu vurgulanmaktadır” ifadelerini kullandı. "Prim ve bedel talepleri ile ödeme sürelerini düzenledik" Perakendeciliğe dair kavramların mevzuatta ilk kez tanımlanarak uygulamada yaşanan kavram karmaşasının önüne geçildiğini belirten Bakan Tüfenkci, "Sektörün değişim ve dönüşüm süreci bir yandan ülke ekonomisine önemli katkı verirken bir yandan da yönlendirici ve destekleyici bir düzenleme ihtiyacı oluşturdu. Bu doğrultuda 2015 yılında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kanunla perakendeciliğe dair kavramların mevzuatta ilk kez tanımlanarak uygulamada yaşanan kavram karmaşasının önüne geçildi. Kanuna dayanarak hazırladığımız ikincil düzenlemelerin büyük bir kısmı yürürlüğe girdi, birkaç düzenlemeyi de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Özellikle alışveriş merkezlerinde ortak gider katılım paylarının Türk lirası üzerinden hesaplanıp ödenmesini sağladık. Perakendeciler ile üretici ve tedarikçiler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan prim ve bedel talepleri ile ödeme sürelerini düzenledik. Mağaza markalı ürünlerin perakende işletmelerde satılmasını ve perakende işletmelerde yöresel ürünlere raf tahsisi yapılmasını sağladık. Perakende sektöründe karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmasını ve sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlanmasını temin etmek üzere bakanlığımız önceliğinde Perakendeciler Konseyi'nin düzenli olarak toplanmasına yönelik hükümler tesis ettik. Özellikle Perakendeciler Konseyi sayesinde sizlerle düzenli olarak bir araya gelecek, taleplerinizi doğrudan alma fırsatı bulacağız” şeklinde konuştu.

“Geniş kesimleri etkileyecek bir düzenleme yapacağız” “Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek'in sektör mensubu işletmeler için haftada bir gün tatil talebinin konseyde tartışılacak” diyen Bakan Tüfenkci, “Perakendeciler Konseyi haftada bir gün tatille ilgili böyle bir karar alırsa bununla ilgili adımları atabiliriz. Eğer sizler bir araya gelebilirseniz hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan kararla bunu deklare edebilirsiniz. Çünkü sektör sadece bir kesimden oluşmuyor, geniş kesimleri etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Onun için kamuoyunda ve sektör içinde yeterince tartışıldıktan sonra adım atmamız lazım. Sektörün de bunu iyi tartışması lazım. Aksi takdirde yaptığımız düzenlemeyi 6 ay sonra tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyabiliriz" dedi.

“PERBİS’in 3 işlevi bulunacak” Bakan Tüfenkci, “Perakende sektöründe iş yeri açılış ve kapanış süreçlerinin tanımlı ve standart hale getirilmesi için oluşturduğumuz Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) hayata geçirilmesine yönelik hazırlıkları sürdürüyoruz. PERBİS bilgi edinme, başvuru ve raporlama olmak üzere üç işlevi bulunacak” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Altunbilek Bakan Tüfenkci'ye plaket takdiminde bulundu. Daha sonra protokol mensuplarının katılımıyla konferansın açılış kurdelesi kesildi.

