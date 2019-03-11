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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu - İSTANBUL

Bakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu - İSTANBUL

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ziyaretinden görüntülerBakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulunarak, sokaktaki vatandaşlarla sohbet ettiİSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu.Bakan Albayrak, Üsküdar'da Bulgurlu Caddesi ve Ünalan Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyarete Albayrak’ın yanı sıra AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen de katıldı.
Sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Somalili bir gencin Bakan Albayrak'la fotoğraf çekilmek etmesi de dikkati çekti.Bakan Albayrak, ayrıca ziyaret esnasında karşılaştığı çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Albayrak’ın esnaf ziyareti sırasında yaşlı bir vatandaş da hayır duasında bulundu.Vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Bakan Albayrak, daha sonra Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde gençlerle bir araya geldi.

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