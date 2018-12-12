Bakan Albayrak: 'Mart seçimlerine rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz' - İSTANBUL
Bakan Albayrak: "Mart seçimlerine rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz" - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıBakan Albayrak: "Mart seçimlerine rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz"İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 'da "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"nde konuştu. Bakan Albayrak: "Mart seçimlerine rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz."