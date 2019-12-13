Bakan Albayrak: 'Kasım ayı itibariyle enflasyon yüzde 10 bandına gerilemiş oldu' - NEVŞEHİR
Bakan Albayrak: "Kasım ayı itibariyle enflasyon yüzde 10 bandına gerilemiş oldu" - NEVŞEHİR - "Türkiye Değişim Başlıyor" iş dünyası buluşması - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: - "Kasım ayı itibariyle enflasyon yüzde 10 bandına gerilemiş oldu"NEVŞEHİR (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir 'deki "Türkiye Değişim Başlıyor" iş dünyası buluşmasındaki konuştu. (1)
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