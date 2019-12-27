Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Albayrak: 'Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız' - VAN

Bakan Albayrak: 'Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız' - VAN

Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız" - VAN

: - Van İş Dünyası Buluşması - Van Ticaret ve Sanayi Odası - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salondaki görüntüleri - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıVAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van İş Dünyası Buluşması'na katılmak üzere kente geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Erek Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Bakan Albayrak, burada bir konuşma yaptı.

Toplantı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı