Bakan Albayrak: 'Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız' - VAN
Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız" - VAN
: - Van İş Dünyası Buluşması - Van Ticaret ve Sanayi Odası - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salondaki görüntüleri - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıVAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van İş Dünyası Buluşması'na katılmak üzere kente geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Erek Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Bakan Albayrak, burada bir konuşma yaptı.
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