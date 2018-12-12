Bakan Albayrak: 'Bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım' - İSTANBUL
Bakan Albayrak: "Bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım" - İSTANBUL - Programdan detaylar - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıBakan Albayrak: "Bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım"İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 'da "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"nde konuştu. Bakan Albayrak: "Bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım."