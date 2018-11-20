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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Albayrak: '200 bin ton soğanın depolandığını tespit ettik'

Bakan Albayrak: '200 bin ton soğanın depolandığını tespit ettik'

Bakan Albayrak'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) Bakan Albayrak: "200 bin ton soğanın depolandığını tespit ettik" İSTANBUL

Okçular 


- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Polatlı çevresinde 200 bin ton soğanın fiyatlar yükselir beklentisiyle depolarda tutulduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Albayrak İstanbul'da katıldığı programda yaptığı konuşmada fırsatçılarla ve stokçularla mücadeleyi en üst seviyede sürdüreceklerini vurgulayarak, "Sadece son bir iki günde yaşanan Polatlı'daki denetimlerdeki netice. Arkadaşlar 24 deponun sadece 3'ünde sadece satış yapıldığını tespit ettiler. 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan soğan depolanmış satılmıyor. Yapılan incelmeler sadece Polatlı coğrafyasında 200 bin ton civarı soğanın fiyatlar yükselir beklentisiyle depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar. Şimdi bugün yine bir denetim devam ediyor. Bu manada fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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