BAİB Başkanı Hakkı Bahar: “Sınırda bin 500 - bin 800 ton arasında bekleyen ürün var”

( ANTALYA )- "Başka pazarlar buluruz"



- Rusya Federasyonu'nun 150 bin tonluk domates kotasının dolması üzerine, Ukrayna-Rusya tampon bölgede domates yüklü tırların bekleyişine ilişkin, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, bin 800 tona yakın domatesin bir kısmının geri geldiğini, bir kısmının da çürüdüğünü söyledi.



Bahar, kotanın genişletilmemesi ya da kaldırılmaması durumunda farklı pazarlara yönlenilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kotanın açılması olumlu etkide bulunur. Ancak koskoca bu coğrafyanın diplomasi, siyasi, askeri işbirliklerini domates ihracatı üzerine sıkıştırılmak istenirse, bu ihracatçılar ve çiftçiler Türk Milleti’nin mensubudur, başka pazarlar buluruz. Asla ne devletimizi, ne milletimizi ne de hükümetimizi her şeyden önce devletimizi ve onun iradesini yere vurdurmayız” dedi.

Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatında uyguladığı 150 bin tonluk kota sonucu, Türkiye’den giden domates yüklü tırların Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgesinde kalmasını değerlendirdi. Kotanın dolmak üzere olduğunu günler öncesinden üyelerine bildirmelerine rağmen ihracatın sürdüğünü belirten Bahar, “Bu durumun olacağını başından bu yana biliyoruz, olacağını da söyledik. Uçak krizinden sonra en son kalan emare kotaydı. Domatese getirilen sınırlama kotaya döndü. 100 bin tondu ilk etapta. Bu senelik bir kota değil, toplam kota. Bu 2017’de açılmış, sen ister bunu 1 senede bitir, ister 3 senede bitir. Daha sonra 50 bin ton daha ilave edildi, 150 bin ton oldu. Biz 148 bin tondan itibaren üyelerimize bu kota doluyor, devletimiz başvurularda bulundu ama her şeyinde bir vakti var.” dedi.

“Açılmazsa, tırlar geri gelecek” Sınır içinde ve Ukrayna’da bekleyen tırlar olduğunu ifade eden Bahar, “Bizim ihracatçımız yapmış ama orada gümrüğe girememiş. Açılmadığı için bekliyor. Açılmazsa eğer bu tırlar geri gelecek. Halbuki orada bir evrak değişikliği Tarım Bakanlığımızca yapılırsa, birkaç milyon dolarlık zarar ihracatçımız yapmayacak.” diye konuştu.

“Kotanın kaldırılması gerekiyor” Başından bu yana kota işine karşı olduğunu söyleyen Bahar, “150 bin tondan 200 bine tona çıkarıldı diyelim. 50 bin ton zaten Türkiye’nin çıkarttığı ürün miktarı. Rusya için bir şey değil. Dolayısıyla şu kotanın olduğu gibi ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Her şeyden önce bence en önemli kısım, bu coğrafyada gerek Rusya, Avrasya, ana kıta dediğimiz yeri tutması hasebiyle, gerek Türkiye, Türki Cumhuriyetler hem de Türkiye’nin bulunduğu konum gereğiyle beraber müşterek çalışmak mecburiyetinde. Buna iki ülke hem tarihi hem coğrafya anlamında muhtaçtır” ifadelerini kullandı. “Başka pazarlar buluruz” Kotanın açılmasının olumlu etkisi olacağını da belirten Bahar, “Ama Rusya tarafı koskoca bu coğrafyanın diplomasi, siyasi, askeri işbirliklerini domates ihracatı üzerine sıkıştırılmak istenirse, bu ihracatçılar ve çiftçiler Türk Milleti’nin mensubudur, başka pazarlar buluruz. Asla ne devletimizi, ne milletimizi ne de hükümetimizi her şeyden önce devletimizi ve onun iradesini yere vurdurmayız. Fiyatı da çok fazla etkileyeceği kanaatinde değilim. Allah bir pazarı kapatırsa ötekini açar. Bizim tek Pazar bağımlılığından kurtulmamız lazım. Tek pazar bağımlılığı çok kötü. Şimdi o pazar kapandığı zaman ürünleri hemen yönlendirmemiz lazım. Pazar çeşitliliğine gitmemiz lazım. Tek pazar konforludur ama konfor alanları sıkıntı yaşatır” İfadelerini kullandı. Sınırda bekletilen ürünlerin bin 500 - bin 800 ton civarında olduğunu kaydeden Bahar, bu ürünlerin bir kısmının geri döndüğünü bir kısmının da çürüdüğünü kaydetti.





