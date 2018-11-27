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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bahis oyunları ihalesi - ANKARA

Bahis oyunları ihalesi - ANKARA

- Bahis oyunları ihalesi - Salona firma yetkililerinin girmesi - Teklif veren firmanın evrakının kabul edilmesi - Komisyonun evrakı incelemesi - Komisyon başkanı Ahmet Can Acaroğlu'nun açıklaması - İlk oturumunu sonlanması - Turkcell Üst Düzey Yöneticisi Kaan Terzioğlu'nun AA muhabirine yaptığı açıklamaBahis oyunları ihalesi - İhale için teklif veren tek firma, mevcut şirket İnteltek oldu - Turkcell Üst Düzey Yöneticisi Terzioğlu:"Bahis oyunlarındaki kayıt ve yasa dışılık, Türkiye'nin önemli ve kanayan bir yarası"ANKARA (AA) - Spor Toto Teşkilat Başkanlığının bahis oyunları için açtığı ihaleye tek firma katıldı.
Teşkilat binasında yapılan ihalenin ilk oturumunda, sadece mevcut firma İnteltek teklif verdi.Ahmet Can Acaroğlu başkanlığındaki komisyon, şirketin verdiği teklifin uygunluğunu inceledi. Komisyon, evrakın kabul edilmesinin ardından mali zarfları da teslim alırken, ihale için teklif verme süreci tamamlandı.Yapılacak detaylı inceleme sonunda komisyon, ihalenin ikinci oturumunun tarihini belirleyecek.Turkcell Üst Düzey Yöneticisi Kaan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı bahisin Türkiye'nin önemli ve kanayan bir yarası olduğunu söyledi.

On yıldır Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Terzioğlu, "Devletimiz bu sene önemli bir adım attı. Bahis oyunlarındaki kayıt ve yasa dışılık, Türkiye'nin önemli ve kanayan bir yarası. Bu fonlar terörün finansmanında da kullanılan fonlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, yeni bir oyun planıyla gerçekleşecek." diye konuştu.
Terzioğlu, ihalenin önemli bir gelir kazancı olacağını dile getirerek, "Biz de bu yeni süreç içinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığının iş ortağı olarak yaptığımız göreve devam etmek istiyoruz. Bugün onun teyidini verdik." ifadelerini kullandı.Tüketiciye yönelik ikramiye kısmında artışa gidileceğinin altını çizen Terzioğlu, "Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kısmı yüzde 50'den 70'e çıkıyor, bu önemli bir değişim. Devletimiz de burada tabii ki gelir kaybını istemedi. Biz, burada bir ciro taahhüdü verdik. Bir yıl için 20 milyar liralık ciro taahhüdü var. 10 yıl için 200 milyarlık ciro taahhüdüne eş değer. Buna hazır olduğumuzu ihale komisyonuna teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancı Misyon Bahis Oyunları Muhabir İntel 

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