Bahar geldi, ikinci el araç piyasası hareketlendi

- Bahar mevsiminin gelmesi ve sıfır kilometre otomobillere yapılan döviz kuru zammı ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Balıkesir Galericiler Sitesi 2. Başkanı İsmet Şirin, ikinci el araç piyasasında hareket olduğuna dikkat çekerek, yeni çıkan yasa ile birlikte herkesin araç satamayacağını söyledi.



İkinci el araç piyasaları geçen yıla nazaran bu sene daha da hareketlendi. Balıkesir Galericiler Sitesi 2. Başkanı İsmet Şirin, ikinci el araçlardaki satışların yükselmesinde, sıfır araç fiyatlarının artması ve yeni çıkan kanunun etkili olduğunu belirterek, "Sıfır araçlarda fiyatlar dolar sebebiyle yükselmeye devam ediyor. Böyle olunca da insanlar ister istemez ikinci el araç almaya geliyor. Bir de bizim mesleğimizle ilgili yeni bir kanun çıktı. Artık herkes galericilik yapamayacak ve dışarıda araba alıp satamayacak. Çünkü yeni yasa ağır koşullar getiriyor. Bizler işimizi zaten elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorduk. Artık kilometresinden tutun da arabayı satış ilanına koyarken yazdığınız her şey bağlayıcı olacak. Araçlara ekspertiz zorunluluğu getiriliyor. Yani müşteri daha güvenli şekilde alışveriş yapacak. Biz de şundan kurtulacağız. Dışarıda başka mesleklerle uğraşıp da araba satanlar vardı. Haksız rekabet oluyordu. Dolayısı ile onlar da aradan çekilmiş olacak" şeklinde konuştu.

Herkesin yakından takip ettiği sıfır araçlarda hurda araç indiriminin de piyasayı çok hareketlendireceğini söyleyen Şirin, "Sıfır arabalarda hurda araç indirimi başlıyor. Bugün, yarın yürürlüğe girecek. Bu sıfır araç satan piyasayı iyi etkileyeceği gibi bizi de çok iyi etkileyecek. Çünkü oraya takasa gelen arabalar bize yansıyacak. Yani piyasada bu yasanın çıkmasıyla birlikte iyi bir hareketlenme bekliyoruz. Herkeste şu an bir araç var diyebiliriz. 20 bin liralık aracı olan onu veriyor üzerine 10 bin ekliyor 30 bin liralık araç alıyor. Bir başkası 50 bin liralık aracını veriyor üzerine takviye yaparak 70 bin liralık araba alıyor. Yani her keseye uygun araba bulunuyor" şeklinde konuştu.

2. el araç almaya gelen Birol Şahin isimli vatandaş ise, "Geçen seneye nazaran fiyatlar uygun. Herkesin bütçesine göre araba var. Ben de bütçeme göre bu arabayı aldım" dedi.