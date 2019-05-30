Bafra Ovası’nda başlayan tütün dikimi havadan görüntülendi İzle

-Tütün ekiminden detay

-Traktörden ve insanlardan ekim detayı

-Tosuner’in konuşması

-Genel görüntü



( SAMSUN -ÖZEL) - Tütünde hedef geçen senenin 2 katı üretim SAMSUN



- Samsun’un Bafra Ovası’nda çiftçiler tütün fidesi dikimine başladı.

Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı tütün üretim merkezlerinden biri olan Bafra Ovası’nda 3 bin 700 hane tütün fidesi dikimine başladı.

Traktörlerin arkasında yerleştirilen aparatlar ile dikim işlemlerini gerçekleştiren çiftçiler, geçen sene 19 liradan alınan tütünün bu sene 25 liradan alınacağını öğrendi. 2000’li yılların başında şimdiki üretimin yaklaşık 2 katını üreten çiftçiler, tekrar eski günlerdeki rekolteyi yakalamak için güneşin altında ter döküyor. “10 bin tonun üstünden tütün üretmek istiyoruz” Hedeflerinin 20 bin ton tütün üretmek olduğunu ifade eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra’nın 90 mahallesinin yaklaşık 70’inde tütün üretiliyor. Bu mahallelerin neredeyse tek geçim kaynağı, tütüncülük. Yan gelir olarak da hayvancılıkla uğraşıyorlar. Bugün Bafra’nın Ortadurak Mahallesi’nde incelemeler yaptık. 80 haneli mahalle tamamen tütüncülük yapıyor ve kente göç vermiyor. Bafra’nın tamamında 200 bin dekarın üzerinde tütün ekimi yapılıyor. 3 bin 700 sözleşmesi olan çiftçimiz var. Dünyada en kaliteli tütünün Türkiye’de olduğu belirtiliyor. Türkiye’de de en kaliteli tütünün Bafra’da olduğu söyleniyor. Bugün itibariyle 3 bin 700 hane ortalama 3 ton tütün üretse, 10 bin tonun üstünde tütün üretmiş oluruz. 2000-2005 yılları arasında Bafra’da 20 bin ton civarında tütün üretiliyordu. Özelleşme ve göçler, bu rekolteyi düşürdü. Ama geriye dönük bu rakamları yakalama umudumuz var. Çünkü kırsalda tütünden başka yapılacak ikinci bir alternatif yok” dedi.

Bafralı çiftçiler, kırsal mahallelerde tütün ve hayvancılık ile geçimlerini sağlıyorlar.

