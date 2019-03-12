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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bafra’da tütün alımları başladı İzle

Bafra’da tütün alımları başladı İzle

Tütün ve depolardan görüntü

Fabrika Tarım Tarım Ürünü Sigara Sözleşmeli 

-Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner konuşması
-Üreticilerin konuşması
-Alıcı firma yetkilinin konuşması

( SAMSUN -ÖZEL)- Tosuner: "Devlet, tütünden aldığı vergiyi düşürmeli" SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı. 5 firma tarafından alımların başlaması üzere traktörlere yükledikleri tütünleri depolara getiren üreticiler, fiyatların düşük olmasından yakındılar. Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tütün üreticileri ve tütün eksperlerinden fiyatlar ve tütün kalitesiyle ilgili bilgi aldı. Tosuner, tütünün de bir tarım ürünü olarak desteklenmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Tosuner, “Bafra’da kırsal kesimde yaklaşık 3 bin hane üreticimiz var. Bugün Türkiye ve dünyada en kaliteli tütün Bafra’nın kırsalında yapılmaktadır. Bafra tütünü olmadan hiç bir sigara fabrikasının üretme şansı yok. 21 lira fiyat az mı? Evet, az. Bugünkü maliyetlere göre az. Burada 5 firma tütün alımı yapıyor. Devlet firmalardan yüzde 86 vergi alıyor. Bu büyük bir rakam. Yüzde 86’yı yüzde 80’e düşürülürse tütün bugün 40 lira olur. Dışarıdan alınan yüzde yetmiş tütünü yüzde 20’lere düşürsün, aradaki farkı Bafra’daki ve Türkiye'deki tütün üreticilerine versin. Bugün 3 ton tütün yapan 4 ton yapar" dedi.
Tütünlerini teslim eden üreticiler ise, "Bizim şu anki satmış olduğumuz tütünde fiyat 21 lira. Bundan memnun değiliz. Şu tütünü en az 28 liraya satmamız lazım" dediler. Alım yapan firma yetkilisi ise, ”Bu sektörün ayağa kaldırılması için herkesin elini taşın altına sokması lazım. Alıcının bu tütünü istemesinin iki yolu vardır: Ya adamı teşvik edersiniz ya da adamı zorlarsınız. Bunların ikisi de kanunla Ankara'yla olur” şeklinde konuştu.

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