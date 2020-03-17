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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Badem ağaçları çiçek açtı, beyaza bürünen bahçeler havadan görüntülendi

Badem ağaçları çiçek açtı, beyaza bürünen bahçeler havadan görüntülendi

Dronla çekilmiş görüntüler

Ölümsüz Gökyüzü Irak 

-Çicek bahçesinden genel ve detay görüntüler
-Müdür Vekili ile röp.
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Türkiye’nin en büyük badem bahçelerine sahip Adıyaman ‘beyaz gelinlik’ giydi ADIYAMAN

- Türkiye’nin en büyük badem ekili alanına sahip Adıyaman’da çiçek açan badem ağaçlarının görsel şöleni gökyüzünden görüntülendi. Badem ekili alan bakımından Türkiye’de birinci, üretim bakımından ikinci sırada yer alan Adıyaman’da badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte Adıyaman adeta ‘beyaz gelinlik’ giydi. Gökyüzünden dron ile görüntülenen badem bahçelerinin görsel şölen sundu. Eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakan badem ağaçlarını gören vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor. Adıyaman’da 2012 yılında badem alanı 3 bin 800 dekar iken, 2019 yılı sonu itibariyle bu alan 72 bin 350 dekara ulaştı. Hedef 2023 yılına kadar 100 bin dekar badem alanı oluşturmak. Üretim bakımından Türkiye ikincisi olan Adıyaman’da 2012 yılında 598 ton olan üretim miktarı 2019 yılı sonu itibariyle 12 bin 369 tona ulaştı. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Nihat Yılmaz, badem bahçelerin görsel şov yaptığını dile getirerek, “Adıyaman baharın gelişiyle beraber adete gelinlik giymiş gibi badem ağaçlarının çiçekleriyle güzelleşti. Bahçemiz ve doğamız süslenmiş, etrafa mis gibi kokular yayılıyor. Baharın müjdeleyicisi olarak bademlerimiz resmen bize görsel bir şov yapıyor” dedi.
Yılmaz, hedeflerinin 2023 yılında 100 bin dekar badem alanı oluşturmak olduğunu belirterek, “2012 yılında badem alanımız 3 bin 800 dekar iken, 2019 yılı sonu itibariyle bu alan 72 bin 350 dekara ulaştı. Bizim hedefimiz 2023 yılına kadar 100 bin dekar badem alanı oluşturmak. Türkiye’de badem üretim alanı olarak birinci sıradayız, ancak badem üretiminde ikince sıradayız. Çünkü badem bahçelerimiz çok gençler, ekonomik verime daha yatmadılar. Ekonomik verime yatmasıyla beraber bizim hedefimiz birinci sıraya oturmak” ifadelerini kullandı.
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