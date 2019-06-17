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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın: 'Ziraat Bankası'nın 50 milyar olan kredi hacminin yıl sonuna kadar 55 milyara ulaşacağını düşünüyoruz' - İSTANBUL

Aydın: 'Ziraat Bankası'nın 50 milyar olan kredi hacminin yıl sonuna kadar 55 milyara ulaşacağını düşünüyoruz' - İSTANBUL

Aydın: "Ziraat Bankası'nın 50 milyar olan kredi hacminin yıl sonuna kadar 55 milyara ulaşacağını düşünüyoruz" - İSTANBUL - Anadolu Ajansı Finans Masası - Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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