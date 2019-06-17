Aydın: 'Aydın: 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir' - İSTANBUL
Aydın: "Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir" - İSTANBUL - Anadolu Ajansı Finans Masası - Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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