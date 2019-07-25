Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avrupa’nın en büyük köfte fabrikası Bursa’da

Avrupa’nın en büyük köfte fabrikası Bursa’da

İç –dış detaylar

Fabrika İsaf Lyon 

-Genel Müdür Yardımcısı Kemal Dedeli ile röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Günde 200 bin kişiyi doyuruyorlar BURSA

- Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük köfte fabrikası, 7 bin personeli ve 78 şubesi ile günde 200 bin kişiyi doyuruyor. Ufak bir dükkandaki 3 masa ile köfte işine giren ve bugün 78 şubesinde 7 bin personel ile günde 200 bin, yılda 80 milyon insanı doyuran Köfteci Yusuf, aynı zamanda Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük köfte fabrikasına sahip. Konuyla ilgili açıklama yapan Köfteci Yusuf Genel Müdürü Kemal Dedeli, “7 bin personelimiz 78 şubemiz ile günde 200 bin yıla vuracak olursak 80 milyon misafirimizi ağırlıyoruz. Üç yıllık projeksiyonda birçok ülkede yer almayı hedefliyoruz. Birçok yabancı firma ülkemize gelerek yatırım yapıyor. Buranın imkanları ile kazandığı parayı ülkesine götürüyor. Biz de bunun tam tersini başarmak istiyoruz. Yurt dışına açmış olduğumuz ve markamızı temsil ettiğimiz çalışmalar içerisine girip, biz de onların paralarını kendi ülkemize getirip ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye’nin en büyük köfte fabrikası unvanına sahibiz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı