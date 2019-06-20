Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dragoni, Tunus'ta
: - Görüşmeden detaylar - Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni'nin gazetecilere açıklama yapması - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el - Cihinavi'nin gazetecilere açıklama yapmasıAvrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus 'ta, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el - Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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