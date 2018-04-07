ATSO seçimleri başladı İzle

-Polis detay

-Kalabalık detay

-Oy kullananlar

-Ali Bahar oy kullanma

-Ali Bahar röp

-Davut Çetin oy kullanma

-Davut Çetin röp



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) seçim heyecanı başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ATSO yerleşkesine gelen komite üyeleri seçimlere yoğun bir katılım gösterdi. ATSO çevresine vinçlerle adayların dev posterlerinin asıldığı görüldü.

Polis ekipleri hem ATSO arkasında hem de Gazi Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Arama noktasından geçen üyeler daha sonra oy verecekleri sandıklara doğru yöneldi. Seçimlerin İş dünyasında mevcut başkan Davut Çetin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar ile ATSO'nun eski yönetim kurulu üyesi Güray Parlak öne çıkan isimler olarak yer aldı. Adaylardan Davut Çetin, 34. meslek komitesi 46 numaralı sandıkta, Ali Bahar ise 2. meslek komitesi 2 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Her iki adayda seçmenleriyle ATSO koridorlarında sohbet edip, başarı dileklerini kabul etti. Çetin: "Adaylara başarılar"Kırmızı listeyle oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Davut Çetin, seçimlerin her zaman demokratik bir ortamda yoğun katılımlı geçtiğini kaydetti.

49 komitede 80 civarında bir liste olduğunu belirten Çetin, “ATSO seçimlerinde renkler yarışıyor. Herkesin bir rengi var. Akşamüzeri seçimler sonuçlanır. Tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

Bahar: "Kazanan Antalya olsun" Turkuaz listeyle oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Ali Bahar ise seçimlerde şehrin kazanmasının önemli olduğunun altını çizerek, “Bunu kişilerin yarıştığı bir seçim olarak değerlendirmiyoruz. Biz bunu bakış açılarının yarıştığı bir seçim olarak değerlendiriyoruz. Buradan çıkan sonuç inşallah Antalya’ya faydalı olacaktır. Amaç Antalya’nın daha güçlü, daha müreffeh, daha vizyonel, daha güçlü bir şehir olması yönündeki ideal için burada toplandık. İnşallah iş barışı bozulmadan, sakin Antalya’ya faydalı bire seçim olur.” ifadelerine yer verdi. Diğer adaylar ATSO eski yönetim kurulu üyelerinden Güray Parlak beyaz, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Deniz Karataş ise turuncu listeyle oylarını kulandı. Saat 17.00’da oy vereme işleminin sona ereceği seçimde 49 sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin civarında üye, gelecek dönem görev yapacak 271 meslek komitesi ve 111 meclis üyesini belirleyecek.

