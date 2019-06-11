Atık toplayan hurdacıydı, şimdi atıkları işleyen tesisi var

-plastik atıkların ayrıştırıldığı makina

-metal atık tesisinde çalışan iş makinası ve hurdalıktan görüntüler

-Ziya Şabablı ile röp.



( MERSİN - ÖZEL)- 30 Kişiye istihdam sağlayan Ziya Şabablı, tesisinde günden 10 ton plastik, 40-50 ton civarında da metal ayrıştırıyor MERSİN



- Mersin’de 1976 yılından beri hurda toplayan vatandaş, Erdemli ilçesinde açtığı tesislerle sıfır atık projesine destek verdi. Okul yıllarında aile mesleği olarak hurdacılığa başladığını belirten Ziya Şabablı, “Erdemli’ye 1976 yılında büyük ağabeyimle geldik. 4 kardeş olarak biz hurdacılığa başladık. Faaliyete başladığımız dönemlerde hurda topladığımız tek tekerli araçlarımız vardı. Onunla başladık. Allah’a şükür 2019 yılına kadar bu şekilde geldik” dedi.

“Bin 500 - 2 bin kişiye ekmek sağlıyoruz” Yakın zamanda yeni araçlar alarak atık ayrıştırma tesisi kurduğunu ifade eden Şabablı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım bilindiği gibi ‘Sıfır Atık’ projesi başlattı. Bizde Erdemli’de bu projeye destek olmak amacıyla yeni bir ekipman ve yeni bir makine kurduk. Günlük ortalama 10 ton kadar plastik bertaraf ediyoruz, ayrışımını yapıyoruz. Hurda metal üzerine de günlük neredeyse 40-50 ton civarında metal ayrıştırması yapıyoruz. 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık 300-350 kadar bize katı atık getiren arkadaşımız var. Erdemli ve çevresinde bin 500 - 2 bin kişiye ekmek sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Şabablı, “Geri dönüşümcüler olarak şöyle de bir sıkıntımız var, başı boş geri dönüşümcüler çoğaldı. Rekabet etme gücümüz azaldı. Ama Erdemli’de de çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Onun için devletimizin bizlere destek ve katkılarını bekliyoruz” dedi.

“Hiç kimse atıkları çöp olarak görmesin” Atık gözüyle bakılan hiçbir şeyin aslında atık olmadığını hepsinin ekonomik değer taşıdığını ifade eden Şabablı, “Sokaklarda gördüğünüz plastik atıklar, kola petleri, kutuları, bunların hepsi değerlidir, hepsi para eder. Kimse bunları çöp olarak görmesin. Devletimize çok büyük geri dönüşüm katkısı var. Ben buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum, evlerinizdeki veya iş yerlerinizdeki atıkları, plastiği plastik olarak, camı cam olarak, metali metal olarak kağıdı kağıt ve karton olarak ayrıştırırsanız Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlamış olursunuz” şeklinde konuştu.

(OKİ-

