Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor - İZMİR İzle
- İşletmeden genel detay görüntüler - Camların elle seçilerek sınıflarına ayrılması - Makinelerde kırılarak toz haline getirilmesi - İşletme Genel Müdürü Derya Aynacı ile röportajDown sendromlu lösemi hastası 3 yaşındaki Afra Eylül Arabacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu.
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