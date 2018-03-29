Atı aracına davet eden ilginç sürücü İzle



- Edirne’de bir otomobil sürücüsünün durakta bekleyen atı aracına davet eden konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sürücü, yolcuların beklemesi gereken durakta at görünce, durağa otomobiliyle yanaşarak atla yolcu gibi diyaloğa girdi. Atla yolcu gibi konuşan sürücü, konuşmalarını cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video, bol bol beğeni ve yorum aldı. Sürücü, videosunda ata, “Ağabey nereye gideceksin? Bırakayım. Gel be ağabey. Gelmeyecek misin? Görüşürüz o zaman” ifadelerini kullandı.

