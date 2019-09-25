Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ASO Başkanı Özdebir:' Enflasyon Eylül ayında daha büyük bir düşüş gösterecektir'

ASO Başkanı Özdebir:' Enflasyon Eylül ayında daha büyük bir düşüş gösterecektir'

genel ve detay

Enflasyon Hedefi Enflasyon Faiz İndirimi Özel Sektör Bankacılık 

-özdebirin konuşması

( ANKARA ) ASO Başkanı Özdebir:" Enflasyon Eylül ayında daha büyük bir düşüş gösterecektir"- Ankara Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi ANKARA

- Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Enflasyonda önemli bir mesafe kat ettik. Enflasyon Eylül ayında baz etkisiyle daha da büyük bir düşüş gösterecek” dedi.
Toplantıda güncel ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektörüyle ilgili değerlendirmelerini içeren konuşma yaptı. Meclis toplantısına Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal katıldı.
ASO başkanı Nurettin Özdebir, konuşmalarına son aylarda enflasyon seviyesindeki düşüş ve kurdaki oynakların azalması ile birlikte Merkez Bankasının almış olduğu faiz kararlarının doğru olduğunu düşünerek, kararlarının cesurca olduğunu belirtti.
Enflasyondaki düşüşün önemine vurgu yapan Özdebir şöyle konuştu: “Enflasyonda önemli bir mesafe kat ettik. Enflasyon Eylül ayında baz etkisiyle daha da büyük bir düşüş gösterecek. Ancak son yapılan zamlarla birlikte önümüzdeki dönemde enflasyon hedefinden bir sapma ortaya çıkabilir. Baz etkisinin ortadan kalkmasıyla yılın son iyi ayında enflasyon beklentisi artabilir ve tek haneli enflasyon hedefinden biraz uzaklaşabiliriz. TUİK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici güven endeksi Ağustos’ta az da olsa toparlanmıştı, ancak Eylül ayında yeniden geriledi.” Konuşmalarına yüksek faiz ortamında özel sektörün yatırım imkanlarını azalttığını belirten Özdebir, “Yüksek faiz ortamında özel sektörün yatırım imkanları azalıyor, dışlama etkisi halen devam ediyor. Kalıcı ve sağlıklı bir büyüme için üretmek zorundayız. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi çok önemlidir. Merkez Bankası’nın son iki toplantısından faiz indirimine gitmesi finansman maliyetleri açısından önemli bir adım olup buna rağmen özel bankaların faiz indirimine gitmesi finansman maliyetleri açısından önemli bir adım olup, buna rağmen özel bankaların piyasayı fonlamada çekimser kalması, karşımızda önemli bir sorun olarak kalmaktadır” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı