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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - ANKARA İzle

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - ANKARA İzle

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından detaylar - Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in basın açıklaması - Komisyon üyelerinden detaylarAsgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yaptı - Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder: - "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları ve elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz"ANKARA (AA) - İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk - İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk - İş heyetinde yer aldı.Genel Müdür Önder, toplantının açılış konuşmasında, tarafları dinleyeceklerini belirterek, "Bunun yanında, hükümet tarafı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından içerisinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile önümüzdeki yılki hedeflerimize ilişkin bir sunum dinleyeceğiz, raporlarını alacağız." dedi.
TÜİK'ten de benzer bir çalışma talep edildiğini ama o raporun bugüne yetişmediği bilgisini veren Önder, söz konusu raporun gelecek hafta Türk - İş'in ev sahipliğindeki toplantıda gündeme geleceğini kaydetti.
Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları ve elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Çıkacak sonucun ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.
İşçi heyetinde bu yıl ilk kez asgari ücretli kadın bir işçinin de yer aldığını anımsatan Önder, hem Çalışma Genel Müdürü hem de bir hemcinsi olarak bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Toplantıya, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

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