Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aşan: “İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin bütün sorunlar halledildi“ - İSTANBUL

Aşan: “İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin bütün sorunlar halledildi“ - İSTANBUL

- Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın konuşması - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: - “ İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin bütün sorunlar halledildi“ - “Yeni ihaleleri de yaptık ve geçen hafta itibarıyla inşaatlar başta olduğundan çok daha hızlı başlamış durumda. 2020’nin sonunda bitirmiş olacağız. 2022’nin ilk çeyreğinde de taşınmaları başlatmış olacağız“İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) ilişkin bütün sorunların halledildiğini belirterek, “Yeni ihaleleri de yaptık ve geçen hafta itibarıyla inşaatlar başta olduğundan çok daha hızlı başlamış durumda. 2020’nin sonunda bitirmiş olacağız. 2022’nin ilk çeyreğinde de taşınmaları başlatmış olacağız.“ dedi.
Göksel Aşan, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, bürokrasiyi ellerinden geldiğince kaldırmaya çalıştıklarını ve fırsatları hayata geçirmek için önemli bir kanal olduklarını anlattı. İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşan, Ankara’dan İstanbul ’a taşınmak istemeyen bürokrasi nedeniyle İFM projesine ayak direyenler bulunduğunu söyledi.

Aşan, Türkiye’nin gelecek 10 yıl içindeki en önemli projesinin İFM olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:“Biz oraya yeni bir oyuncu sokmasaydık bir Katarlı, Dubaili firmanın gelip orada yaratacağımız değeri alıp götürdüğü bir işe dönecekti. Buna gönlüm razı olmadı ve engelledim. Neticede oraya kendi oyuncumuzu yani Varlık Fonu’nu soktuk. Sürece dair bütün sorunlar halledildi. Yeni ihaleleri de yaptık ve geçen hafta itibarıyla inşaatlar başta olduğundan çok daha hızlı başlamış durumda. 2020’nin sonunda bitirmiş olacağız. 2022’nin ilk çeyreğinde de taşınmaları başlatmış olacağız.“İFM’nin sektörün dışında hiçbir firmanın bulunmadığı bir yer olacağını vurgulayan Aşan, bu durumun network için de inanılmaz bir fırsat olduğunu anlattı.Aşan, İFM’yi bankalarla doldurmayacaklarını aktararak, “Orayı mümkün olduğunca bankacılık dışı sektörle dolduruyor olmamız lazım. Ama siz gelmezseniz doldurmak zorunda kalırız. Bir takım avantajlar ve teşvikler olacak. Üzerinde çalışıyoruz. Özellikle yabancılarla ortaklık yaparsanız çok değerli. Fintech firmaları muhakkak orada olmalı.“ bilgisini verdi.Aşan, “Bu coğrafi konumumuzla çok kolaylıkla Dubai’nin elinden finans merkezindeki firmaları alıp buraya getiririz ama çaba harcıyor olmamız lazım.“ ifadelerini kullandı.Aşan, “Bizim halkımızda finansal okur yazarlık yok” algısının çok büyük bir yanılsama olduğunu belirterek, yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını açıkladıklarında bunun görüleceğini söyledi.

Yanılsama Bürokrasi İletişim Bankacılık Finans Merkezi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
ID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta YapıldıID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta Yapıldı
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı