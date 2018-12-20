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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Artvin'e kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz' - ARTVİN

'Artvin'e kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz' - ARTVİN

" Artvin 'e kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz" - ARTVİN - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt'un konuşması" Artvin 'e kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz" - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt: - " Artvin , Türkiye'nin yüzde 30 - 35 kerestesini sağlıyor ama bundan yeterli gelir elde edemiyoruz. Fabrikalarımız olmadığından ağaçlar dışarıya gidiyor. Bunun önüne geçmek için Artvin 'e önümüzdeki yıl kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz"ARTVİN (AA) - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Türkiye'nin kereste ihtiyacının yüzde 30 - 35'ini Artvin 'in sağladığını ancak bundan yeterli gelir elde edemediklerini belirterek, "Fabrikalarımız olmadığından ağaçlar dışarıya gidiyor. Bunun önüne geçmek için Artvin 'e önümüzdeki yıl kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz." dedi.
Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim, iş gibi nedenlerle kentten ayrılan insanlar geri dönmediği için Artvin 'in sürekli göç veren bir il durumunda olduğunu söyledi.

Bu göçü durdurmak ve sürdürülebilir bir ekonomi için turizmi önemsediklerini dile getiren Kurt, "Bunun için mükemmel bir doğamız var. Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli, en yüksek cam seyir terası, en yüksek barajı burada. Dünyanın en büyük ikinci kanyonuna sahibiz. Bu kanyonumuzu da cam seyir terasıyla turizme kazandıracağız inşallah. Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip iliyiz. Bizlere düşen bu değerleri ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak." diye konuştu.
Kurt, son yıllarda turist sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, bu hareketlilikten yeterli ekonomik geliri elde etmeleri gerektiğini, bunun da ancak yatırımlarla olacağını ifade etti.
Artvin 'de sanayinin kentin ortak pazarlara uzak olması nedeniyle gelişemediğini anlatan Kurt, şunları kaydetti:"Ham maddesi bu şehirde bol olan kereste sektörü var. Artvin Türkiye'nin yüzde 30 - 35 kerestesini sağlıyor ama bundan yeterli gelir elde edemiyoruz. Fabrikalarımız olmadığından ağaçlar dışarıya gidiyor. Bunun önüne geçmek için Artvin 'e önümüzdeki yıl kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz. Bu sayede ilimizde hem en az 300 kişilik istihdam ortamı yaratacağız hem de ham maddeden daha fazla katma değer elde edeceğiz. Bu konuda bürokrasiden, özel teşebbüsün önünü açmasını istiyoruz. Yeni yılın ilk aylarında inşallah temel atma törenini yapacağız."

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