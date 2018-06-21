Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununun hasadı başladı

-Tarladan detay

-Üretici rop

-Kavunların kasalara konması

-Kavun toplanırken detay



( HATAY ) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hasadına başlanılan kavun, aroması ile en çok tercih edilen kavunlar arasında yer alıyor X HATAY



- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hasadına başlanılan kavun, aroması ile en çok tercih edilen kavunlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin birçok bölgesine gönderilen, rengi, tadı ve kokusu ile meşhur olan Kırıkhan kavununun hasadı başladı.

Kavunun tarlada kilosunun 1.20 ile 1.50 TL arasında değiştiğini belirten üretici Sait Ökten, Kırıkhan kavununun aroması ile meşhur olduğunu ve diğer kavunlara göre daha çok rağbet gördüğünü söyledi.



Ökten, “Kırıkhan kavunu tat ve aroma olarak aranan bir meyvedir. Türkiye’de kavun ilk olarak yüksek seralarda Antalya bölgesinde başlayıp, Adana’da devam ederek şubat ayında gerçekleştirdiğimiz ekim ve haziran hasadı ile Kırıkhan’da noktalanmakta. Kırıkhan’da yazın yetiştiği ve güneşi daha fazla gördüğü için en lezzetli kavun Kırıkhan kavunudur. İstanbul’da başta olmak üzere Türkiye’nin birçok iline dağıtımı yapılmaktadır. Kırıkhan kavunu diğer kavunlara göre daha aromalı, daha parlak ve daha tatlıdır. Kırıkhan kavunu ihracat yapılmamakta, çünkü şeker oranı daha yüksek olduğu için dayanım gücü diğer kavunlara göre daha az. Ayrıca yurt dışında bulunan kavunlar genel olarak 1,5 kilolarda ancak Kırıkhan kavunu bu kiloların üzerinde oluyor” dedi.

Şubat ayı içerisinde kavun ekimine başlanıldığını ve haziran ayında hasat yaptıklarını dile getiren üretici Sait Ökten, “Şubat aylarında engin tüneller şeklinde ekimine başlamaktayız. Bunun nisan ayı içerisinde üzerini açıyoruz ve haziran aylarında hasadına başlıyoruz. Bu yetiştirme döneminde birçok hastalıkla da mücadele ediyoruz. Bu yıl ve özellikle mayıs ve haziran aylarında yağmurların fazla olması nedeniyle birçok çiftçi zarar gördü. Ancak yine de fiyatların normal düzeyde seyretmesi çiftçilerimizin yüzünü güldürmekte. Kavununun ilacını, gübrelemesini zamanında yapan çiftçilerimiz kavundan para kazanmaktadırlar” diye konuştu.



