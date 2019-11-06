Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği enerji sektöründe örnek oldu



- Çorum’da yaşayan 25 yaşındaki Emirhan Bardakçı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak 100 kilovatsaatlik "güneş tarlası" kurdu. Hazırladığı projenin TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından 222 bin lira destek alan Bardakçı, Mecitözü ilçesine bağlı Doğla köyünde evlerinin bahçesine kurduğu yaklaşık 500 bin liraya mal olan tesisinde, güneş panellerinden elektrik üretmeye başladı.

Sağlıkçı olmayı hayal ederken yenilenebilir enerji işiyle uğraşan bir arkadaşının tavsiyesiyle enerji sektörüne giren Bardakçı, genç yaşına rağmen kurduğu işletmeyle bölgede örnek yatırımcı olarak gösteriliyor. Üniversite eğitimi sırasında itfaiyede staj yaparken ziyaretine gittiği arkadaşının yenilenebilir enerji sektörüne girmesi için tavsiyede bulunduğunu anlatan Emirhan Bardakçı, o dönem bu teklifi fazla önemsemediğini, üniversite son sınıfta yaptığı araştırmalar sonucu enerji sektörünün gelirinin iyi olduğunu görünce bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi.



2015 yılında yaptığı ilk başvurunun kabul olmadığını, bir yıl sonra ikinci kez başvuru yaptığını dile getiren Bardakçı, “Bu sefer çağrı mektubumuzu aldık. Tesisi kurmaya hak kazandık. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra ben oklda olduğum için resmi işleri benim adıma babam yürüttü. Daha sonra askere gittim. Askerden geldikten projemizi hazırlayıp sunduk. Projemizin onaylanmasıyla birlikte TKDK’dan yüzde 55 hibe almaya hak kazandık. Geçtiğimiz Mayıs ayında tesisin kurul çalışmalarını başlatarak bir ay içerisinde tamamladık” dedi.

Tesiste 400 tane panelin bulunduğunu açıklayan Bardakçı, maliyetler çıkıldığında yıllık 100 bin TL gelir sağladıklarını ifade ederek, “Allahın verdiği güneşi elektriğe çeviriyor. Yağmur yağınca da tesis kendisini temizliyor. Biz hiçbirşeye karışmıyoruz. Çok karlı bir yatırım oldu” ifadelerini kullandı. Tesisi kurmadan önce ailesiyle birlikte köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını kaydeden Bardakçı, “Bu tesisin diğer işlerimize hiçbir engeli yok. İlçemizde de enerji sektöründe TKDK’nın estek verdiği ilk proje bu idi. Enerji alanına küçük bir yatırım olsa da bu bizim için büyük bir yatırım oldu. Köyümüz 100 hane, tesiste 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde elektrik üretimi yapıyoruz” diye konuştu.

Tesisin 470 bin liraya mal olduğunu anlatan Bardakçı, şunları kaydetti: “TKDK’dan 222 bin TL hibe kazandık. Tesis kendini 5 yılda amorti edecekken TKDK desteğiyle bu amorti süresi 2 ila 2.5 yıla düştü. Köye geldiğimde insanlar üniversite mezunusun. Git memur ol. Köyde niye oturuyorsun. Bu yatırımı gördükten sonra tepkileri değişti. Bu yatırımı yaparken en büyük destekçim babam, ağabeylerim ve ailem oldu. Yatırımın gerçekleşmesindeki destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum”



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