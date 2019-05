Arıcılar güneş enerjili baraka ile üretimlerini arttırıyor İzle

-Arı kovanlarından görüntü

-Peteklerden görüntü

-Arılardan görüntü

-Güneş enerjisinden görüntü

-Barakadan görüntü

-Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir röportaj

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da güneş enerjili arıcı barakası, bal üreticilerini sevindirdi. Üreticilerin barınma sorununu gidermek amacıyla yapılan barakalar hem bal üretimini arttırıyor hem de üreticilerin giderlerini sıfıra indiriyor. Diyarbakır’da bal üreticilerinin yüzü gülüyor. Kaliteli bal üretimini artırmak, üreticilerin barınma sorununu gidermek amacıyla tasarlanan güneş enerjili arıcı barakası üreticilerin giderini sıfıra düşürdü. Her gün kovanların yanına gidip gelmek zorunda kalan üreteciler güneş enerjili arıcı barakası sayesinde barınma ihtiyaçlarını karşılayarak yollarda geçirdikleri zamanı kovanlarına bakım yaparak geçiriyor. Bal üreticilerinin yüzünü güldüren güneş enerjili barakalar sayesinde doğal güç kaynağı elde eden üreticilerin yaşam koşulları da masrafsız bir hale geldi. Güneş enerjili arıcı barakası barınma ihtiyacı karşılıyor 2 metre yüksekliğinde ve 12 metrekareden oluşan barakaların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için dış yüzeyi galvanizli sac, iç yüzeyi 6 milimetre kontrplaktan oluşuyor. Sökülüp takılabilir portatif bir yapıya sahip barakalarda 1 kapı, 3 pencere bulunuyor. Güneş enerjili arıcısı barakasını kullanan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir, baraka sayesinde giderlerin kendilerine kar kaldığını söyledi.



Demir, “Şimdi barakayla güneş panelinin balın üretilmesi artırılmasının nedeni baraka olduğu zaman arıcının ikinci bir ev hissi veriyor. Arıcıların orada yaşaması rahat çalışabilmelerine, yollarda geçirdikleri zaman kaybını peteklerin bakımını yaparak geçiriyor. Onun için üretimini artırıyor. Artı güneş panelinin faydaları sağım makinesini, mini buzdolabı ve telefon şarjı gibi sıkıntıları rahatça giderebiliyoruz” dedi.

“Zaman kaybı kalktı giderler kar kaldı” Normal şartlarda telefon şarj etmek için bile en yakın köylere gittiklerini belirten Demir, barakaların zaman kaybını yok ettiğini, giderlerin de kara dönüştüğünü dile getirdi. Demir, “Bu güneş paneli olmadığı dönemlerde bizim telefon şarjları bittiği zaman bize ne yakın olan köy neresi ise biz oraya gidip telefonlarımızı şarj ederken gelene kadar baya bir zaman kaybı oluyordu. Şimdi o zaman kaybı ortadan kalktı. Şimdi güneş paneli geldiğinde her hangi bir masrafımız olmadı. Bütün masraflar hepsi bize kar kaldı. Her hangi bir giderimiz yok şuan zaten güneşten tasarruf ediliyor. Diyelim ki dağda yaylaya gidiyoruz o yayladaki ortamda ışığımız var, televizyon, buzdolabımız var, orada sağım makinemizle rahatlıkla sağım yapabiliyoruz. Yani çalışma ortamlarımız çok kolaylaştırıyor, bunlar olmasaydı biz arının yanına gelmeye ihmaller ve zaman kaybımız olurdu. Yağışlar bu sene güzel etkiledi, çiçekler çok açtı, arının gelişmesine çok fayda sağladı. Yalnız bu günlerde bir yağmur yağarsa hasat daha güzel olurdu, daha verimli olurdu. Verimler artıyor, çok şükür şuanda memnunuz. Arıcılar genellikle üreticilerimiz memnudur yani bu senenin mevsiminden baharından memnunuz. Şuanda arı petek örüyor gelişme zamanı, hasat zamanı ise Haziran ayının 25’inden sonra başlıyor. Umudum inşallah bu yıl güzel olacak. Fiyatlarımız düşük, fiyat konusunda bizim üreticilerimiz şikayetçi. Yeterince denetim yok biz sanayicilerin ağzındayız. Sanayiciler bizden 12 liraya bal alıyor, götürüp raflarda 50 liraya satıyorlar. Ortada haksız bir kazanç var, alnımın terimini danayı o veriyor. Burada yaklaşık 250 sandık kovan var, tahmini kovan başı 20 kilogram verirse bu yıl 2 buçuk ton bal alırız. Geçen sene hasat olmadı 1 buçuk ton aldık. Ballarımız katkısız olduğundan dolayı yetiştiremiyoruz üretim az oluyor” diye konuştu.