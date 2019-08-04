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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Araç sahiplerine 'LPG tankı' uyarısı - KONYA İzle

Araç sahiplerine 'LPG tankı' uyarısı - KONYA İzle

Araç sahiplerine "LPG tankı" uyarısı - KONYA - LPG montajı yapılan iş yerinden detay - LPG tanklı araçlardan görüntüler - Gaz kaçağı testinden detay - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ile röportajAraç sahiplerine "LPG tankı" uyarısı - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "LPG tanklarındaki 10 yıllık garanti süresi o tankın üretildiği yıldan itibaren başlıyor. Araç sahipleri de LPG tankının ne zaman üretildiğini bilmediği için o tankı yeni taktırmış olsa dahi araç muayene istasyonlarında 'bu tank 10 yılını tamamlamış değiştirmeniz gerekir' diye vize vermiyorlar" - "Bu durumda araç sahibi eski bir LPG tankı kullanmış gibi muamele görür. Bu yüzden LPG tankını alırken mutlaka imalat tarihini öğrenmemiz gerekiyor"KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, araçlarda kullanılan LPG tanklarının 10 yıl olan garanti sürelerinin ürünün üretiminden itibaren başladığına dikkati çekerek, araç sahiplerini muayene istasyonlarında sorun yaşamamaları için LPG tankını alırken mutlaka imalat tarihini öğrenmeleri yönünde uyardı.Şahin, ürünlerin garanti süreleriyle ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Bazı ürünlerde garanti süresinin üretim tarihinden itibaren başladığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:"LPG tanklarındaki 10 yıllık garanti süresi o tankın üretildiği yıldan itibaren başlıyor. Yani tankı kullanmaya başlamadan önce garantisi başlamış oluyor. Araç sahipleri de LPG tankının ne zaman üretildiğini bilmediği için o tankı yeni taktırmış olsa dahi araç muayene istasyonlarında 'bu tank 10 yılını tamamlamış değiştirmeniz gerekir' diye vize vermiyorlar. Bu durumda araç sahibi eski bir LPG tankı kullanmış gibi muamele görür. Yani LPG tankını kullanmadığınız dönem dahi kullanılmış gibi kabul edilir. Çünkü garanti süresi bitmiştir. Bu yüzden LPG tankını alırken mutlaka imalat tarihini öğrenmemiz gerekiyor. Yakın bir tarihte imal edilmişse alabiliriz. Ancak imal tarihi birkaç yıl önceye aitse bunu almamalıyız."Şahin, araç sahiplerinin imal tarihine bakmadan satın aldıkları LPG tanklarını kısa sürede değiştirmek durumunda kalabileceğini belirtti.
Tüketicinin bu duruma karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Şahin, "LPG tankının imalat tarihinden itibaren 3 - 5 yıl sonra araçlara takılması tüketici açısından herhangi bir sıkıntı meydana getirmez. Yani aracın kullanımında herhangi bir tehlike oluşturmaz. Burada sadece tüketicinin ekonomik olarak zarara uğramasından bahsediyoruz." diye konuştu.

Muhabir 

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