Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Anzer balının kilogramı bin lira oldu - RİZE

Anzer balının kilogramı bin lira oldu - RİZE

- Anzer Yaylası'ndan görüntü - Çiçeklerden görüntü - Arı peteklerinden görüntü - Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek'in açıklaması - Üretici kadın ile röportajAnzer balının kilogramı bin lira oldu - Rize 'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300 - 3000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balının kilogramı, bu yıl bin liradan satışa sunulacak - Geçen yıldan itibaren yaklaşık bin 500 kişinin almak için müracaat ettiği Anzer balında, bu yıl yaklaşık 2,5 ton rekolte bekleniyor - Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek: - "Geçmişten gelen 1,5 tona yakın bir talep var. Bu yılki taleple birlikte hepsini karşılamaya çalışacağız"RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize 'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300 - 3000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balının kilogramı bu yıl bin liradan satışa sunulacak.Anzer balı üretebilmek amacıyla her yıl haziran ayı içerisinde yüz aile, yaklaşık 2 bin 500 kovanla güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriliyor.Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu dolayısıyla Kafkas ırkı arı tercih ediliyor.Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor. Arının beslenebilmesi için belli miktarda bal ise kovan içerisinde bırakılıyor.Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya sunuluyor. - Hastalara öncelik tanınıyorSon yıllarda taleplerin yoğunluğu dolayısıyla adeta "para basan" Anzer balında önceliği hastalara tanıyan kooperatif yönetimi, taleplerin karşılanması için gramla satış gerçekleştiriyor.Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında üretimin düşük olduğunu belirterek, bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi dolayısıyla rekoltenin artmasını, yaklaşık 2 bin 500 kovandan 2,5 ton bal elde etmeyi bekledikleri söyledi.

Taleplerin her yıl arttığına işaret eden Civelek, "Her yıl bir önceki dönemden sarkan siparişler var. Geçen yıldan yaklaşık bin 500 kişi müracaat etti. Geçmişten gelen 1,5 tona yakın bir talep var. Bu yılki taleple birlikte hepsini karşılamaya çalışacağız. Özellikle bu yıl çiçeğin çok bol olması kaliteli polen alma imkanı sağlayacak." dedi.
- "Fiyat belirlenirken ekonomik dengeler gözetildi"Civelek, ekonomik dengeleri gözeterek fiyat politikası oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:"Çok büyük bir artış yapmadan kooperatif kararıyla Anzer balının kilogram fiyatını bin, yarım kilogram fiyatını 500 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirledik. Ülkedeki ekonomik daralma nedeniyle fiyatlarla fazla oynayamadık."Yurt içi ve yurt dışından talepler olduğunu da değinen Civelek, "Geçen yıl Arap misafirlerimize de bal sattık. Bu yıl yine talepleri biriktiriyoruz. Spor camiasından önemli oyuncuların istekleri var. Bu yıl bal rekoltesinin yüksek olması dolayısıyla siparişleri karşılamaya çalışacağız." dedi.
- "Taklitlerine karşı ambalaj değiştirme önlemi"Civelek, Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığı, bundan dolayı ambalajları her yıl değiştirdiklerine dikkati çekerek, tüketicilerin kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodunun olmadığı ürünleri tercih etmemelerini istedi.Coğrafi işaret çalışmalarının son aşamaya geldiği aktaran Civelek, coğrafi işaret alındıktan sonra sahte Anzer balı ile mücadelenin kolaylaşacağı sözlerine ekledi.

Politika Bal Üretimi Kooperatif Yurt Dışı Haziran Ayı 

İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı