Antep fıstığında 3 gün süren işlem yerli teknoloji ile 1 saate düşecek

-Fıstığın kabuğundan ayrılması

-Fıstığın dökülmesi

-Alper Yakup Kuş ile röp.

-çiftçi Ercan Gören ile röp.



( GAZİANTEP )- Daha önce 3 gün süren antep fıstığı kurutma işi yerli imkanlarla yapılan makine ile 1 ton antep fıstığı 1 saatte kurutuluyor GAZİANTEP



- Gastronomi kenti Gaziantep’in vazgeçilmez lezzeti olan antepfıstığı, teknoloji yardımıyla işlemlerden geçirilerek kurutulacak. Gaziantep’in önemli ekonomik gelirlerinden olan antepfıstığı, yeni bir teknolojiye kavuştu. Dünyada ilk ve tek olarak imal edilen fıstık kurutma makinesi, çiftçinin işini kolaylaştıracak. Fıstık arazilerinden toplanılan antepfıstığı, daha önceleri fıstık işletme tesislerinden işlemlerden geçirilerek beton zeminlerde 3 gün süreyle kurutulmaya bırakılıyordu. Adana’da özel bir firma tarafından üretilen fıstık kurutma makinesiyle, 3 gün süren kurutma işi 1 saate düşecek. 4 ay süren proje ve yerli imkanlar imal edilen fıstık kurutma makinesi, Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Mahallesi’nde çiftçinin hizmetine açıldı. “Hayal etmiyoruz, üretiyoruz” Fıstık kurutma makinesi üretici firmasının yetkilisi Alper Yakup Kuş, makineyi hayal etmeyip ürettiklerini belirterek, şunları dedi: “Antepfıstığının ülke ekonomisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Biz de bu üründe önemli bir eksikliği gördük. İlkel olarak yüzyıllardan beri süre gelen yöntemi değiştirmek istedik. Tarladan toplanan fıstık, kabuğu soyulup beton zeminde kurumaya bırakılıyordu. Burada büyük bir eksiklik vardı. Günümüzde ultraviyole ışınlarının daha dik gelmesinden dolayı ürün üzerine zararlı bir şekilde yansıyor. Tat ve aromalarda bozulmalar oluşuyordu. Biz üretim firması olarak, ülkemizin kurutma makinesine ihtiyacı olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini düşündük. Yıllardır bu sektörde hizmet verdiğimiz için harekete geçtik. Uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ortalama 5-6 yılın sonucunda bu fıstık kurutma makinesini devriye almış bulunmaktayız. Bu makineyle denemeleri yapacağız. Antepfıstığı makinemizde organik olarak çıkmış olacak. Daha doğal, daha organik ve daha homojen bir şekilde kurutma sağlayacağız. Biz hayal etmiyoruz üreteceğiz dedik ve bu makineyi ürettik. Oturtmuş olduğumuz bu temel taşını daha da ileriye götüreceğiz. Bugün bir Amerikalı, bir Alman, bir İtalyan makineler yapabiliyorsa, biz niye yapmayalım, bizim onlardan neyimiz eksik? Biz bunu diyerekten kendimize ilham yolu bulduk.” Çiftçi makineden memnun kaldı Yeşerti Mahallesi’nde çiftçilik yapan antepfıstığı yetiştiricisi Ercan Gören, fıstık kurutma makinesinden memnun kaldıklarını söyleyerek, “Daha önceleri kabuğundan ayırdığımız antepfıstığını kurutmak için beton zemine seriyorduk ve 3 gün bekliyorduk. Bu makine bizim işimizi kolaylaştıracak. Yaklaşık 1 ton antepfıstığı 1 saat içerisinde kuruyor ve böylelikle ürünlerimizi daha çabuk satışa sunuyoruz. Makineye emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

(MFT-SD-

