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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Antep baklavasına' marka koruması - GAZİANTEP Haberi

'Antep baklavasına' marka koruması - GAZİANTEP Haberi

"Antep baklavasına" marka koruması - GAZİANTEP - Toplantıya katılanlardan detay - GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun konuşması - Sertifikaların verilmesi"Antep baklavasına" marka koruması - GSO, kriterlere uygun üretim ve satış yapan 7 baklava imalatçısına, Antep baklavası marka ve logosu kullanım sertifikası verdiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO), baklava imalatında kullanılan malzemelerin özelliklerinden, etiketleme, ambalajlama ve satış aşamalarına kadar pek çok kriteri yerine getiren üreticilere, Antep baklavası marka ve logosu kullanım sertifikası verdi.GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, oda salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antep baklavasının özelliklerini kaybetmeden korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Topçuoğlu, bu kapsamda, üretim ve satışta gerekli kriterleri yerine getiren 7 firmaya sertifika verildiğini ifade ederek, üreticileri Antep mutfağına olan katkılarından dolayı tebrik etti.Antep baklavası üreticilerinin odalarında oluşturulan "Üretici Kayıt Defterine" kaydolması gerektiğine dikkati çeken Topçuoğlu, kayıt olmadan tescilli marka ve logonun kullanılmasının cezai hükümlere tabi olduğunu sözlerine ekledi.GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da sertifika alan üreticileri tebrik etti.Antep baklavasına, Türkiye'de ve AB'den coğrafi işaret tescili almak için çok uzun zaman mücadele verdiklerini belirten Konukoğlu, "Bunu sizlerin de desteğiyle başardık. Gaziantep 'in gastronomi şehri olarak anılmasının birinci ayağı baklavadır. Antep baklavasının tescilinin alınmasından sonra diğer ürünlerin tescilini de hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Törende, denetimler sonucu gerekli kriterleri sağlayan "Seç Baklavaları, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava, Fıstıkzade Baklava, Elmacı Pazarı Güllüoğlu, Baklavacı Güllüoğlu Ömer Güllü, Güllüoğlu Baklava ve Koçak Baklava" firmalarına sertifikaları verildi.

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