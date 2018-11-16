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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya’nın 'Kasım' sıcağı, salatalık fiyatını 4 kat dibe çekti İzle

Antalya’nın 'Kasım' sıcağı, salatalık fiyatını 4 kat dibe çekti İzle

Salatalıklardan detaylar

Hava Sıcaklığı Pazarcı Misyon Hava Sıcaklıkları Yaz Mevsimi 

-Antalya hali detay
-Salatalıkların taşınması
-Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan röp.
-pazarcı röp.

( ANTALYA - ÖZEL)- Üretim fazlalığı nedeniyle fiyatı aniden 2 TL'den 50 kuruşa düşen salatalık, alıcı bulamıyor- Sıcak hava sebebiyle üretime ara verilmeyen salatalıkta üretim fazlalığı yaşandı- Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan:"11. aydayız ve hava hala sıcak. Üretim de fazla olunca, salatalık yerlerde sürünüyor"- "Bu üreticiye yeni sezon salatalık ürettiremeyiz" ANTALYA

- Antalya’da bitmeyen yaz sebebiyle sıcak havayı fırsat silen çiftçi salatalık üretimine devam edince üretim fazlalığı yaşandı. Geçtiğimiz hafta 2.2 TL bandını gören salatalık, bir hafta içerisinde fiyatı 4 kat düşüp 50 kuruşu gördü. Bu yıl Antalya’da hava sıcaklıkları yaz mevsiminin bitmesine mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşince, çiftçiler salatalık üretimini sürdürdü. Üretimdeki süreklilik ve buna bağlı ürün fazlalığı da, salatalığın fiyatına etki etti. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ne getirilen salatalıklar, fiyatı düşük olmasına rağmen alıcı bulamadı. Salatalıktaki ürün fazlalığının yanı sıra ihracatın yeterli olmayışı ve iç pazarın ürünleri çekememesi, bir hafta içerisinde ani düşüşe neden oldu. Geçtiğimiz hafta 2.2 TL bandını gören salatalık, bir hafta içerisinde fiyatı 4 kat düşüp 50 kuruşa gördü. "Bu üreticiye yeni sezon salatalık ürettiremeyiz" Salatalığın geçen hafta 2 lira bandında olduğunu ancak şu anda 50 kuruşa kadar düştüğünü kaydeden Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, üreticinin bu durumdan oldukça olumsuz yönde etkilendiğini dile getirdi. Düşüşte sebebini, hava sıcaklığının Kasım ayında olmasına rağmen devam etmesi ve buna bağlı olarak çiftçinin üretime ara vermemesi olarak gösteren Akcan, “11. aydayız ve hava hala sıcak. Üretim de fazla olunca, salatalık yerlerde sürünüyor. Ama üretici pes edecek, söküp atacak ve bu sefer mal kalmayınca Aralık ayında fiyatı tekrar yükselmeye başlar. İnanın işçilik masrafını karşılamıyor. Üretici bunun altında kalacak. Biz bir ürün çok para ettiği zaman bağırıyoruz. Esas önemli olan satılmadığı zamandır. Bu üreticiye yeni sezon salatalık ürettiremeyiz. Çünkü para kazanamadı. Yeni sene bu zaman ne olacak? Salatalık afaki para edecek. Bu sefer de tekrar feryat figan bağırmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı. Pazarcılarsa fiyat düşüşündeki asıl sebebi ihracatın yeterli olmayışı olarak gösterdi. (SM-
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