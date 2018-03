Antalya'da otellerde Nevruz yoğunluğu İzle

-İranlı bebekler

- Ülkelerindeki iki haftalık Nevruz tatilini turizm kenti Antalya’da geçiren İranlı turistler otellerde yoğunluk oluşturdu. Nevruz tatili dolayısıyla her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turistlerin bu yıl da tercihlerinden biri Antalya oldu. Doğası, kumu, güneşi, lüks otelleri ve çeşitli alışveriş imkanları nedeniyle turizm kenti Antalya’yı tercih eden İranlı turistler otellerde de doluluk oranını yükseltti. Hem kent merkezinde hem de konakladıkları bölgelerde sokakları hareketlendiren İranlılar, yaklaşan turizm sezonu öncesi esnafın yüzünü güldürdü. Otellerde konaklayan İranlılar ise çeşitli spor ve eğlence aktivitelerine katıldı.

Rixos Sungate Genel Müdürü ve Derya Billur, baharın müjdecisi Nevruzla birlikte turizm sezonunu da açtıklarını bildirdi. İran pazarında ciddi bir hareketlilik olduğunu kaydeden Billur, "Biz grup olarak İranlı turist hedefimize ulaştık. Yüzde 70 doluluk oranı yakaladık. Misafirlerimiz çok mutlu, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şanslarına hava da güzel gidiyor. Tatillerini yapıyorlar ve önümüzdeki hafta ayrılmaya başlayacaklar. Misafirlerimiz alışveriş yapmayı seviyorlar. Bunun için hem bölgedeki hem de oteller içindeki mağazaları tercih ediyorlar" dedi.

"İranlı turist dışarı çıkıyor" Antalya’nın en büyük sıkıntılarından birinin turistlerin dışarı çıkmama sorunu olduğunu dile getiren Billur, "Ama İranlı misafirlerimiz çıkmakla kalmıyor bol bol alışveriş yapıyorlar. Farklı bir tutumları var bu da esnafımızı mutlu ediyor. Otelimizde de onlar için farklı eğlence programları yaptık. Elimizden geldiğince onları en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Billur, erken rezervasyonda tüm pazarlarda artış yaşandığını belirterek, Antalya’nın ana pazarının Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Kızıyla tatilde Tahran’dan gelen ev hanımı Şagayeg Soltani, Antalya’ya ilk kez geldiklerini ama gelmeden önce kent hakkında birçok iyi bilgi edindiklerini söyledi.



Kızıyla birlikte Nevruz tatilini Antalya’da geçirmekten mutlu olduğunu dile getiren Soltani, 6 günlüğüne tatile geldiklerini ve güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

"Hem tatil hem alışveriş" 2 bebekleriyle Antalya’da bulunan Hasan Paur Alireza ve Bahare Gasami çifti ise İran’da her yıl Nevruz tatili olduğunu ve bu tatili ülke dışında geçirdiklerini söyledi.



Antalya’nın iklimi ve doğasının çok güzel olduğunu dile getiren Alireza,"Her şey dahil sistem ve fiyatların uygun olması nedeniyle Antalya’yı tercih ettik. Hem tatil hem alışveriş yapmak istedik. İstanbul’da sadece alışveriş var, buradaki gibi güzel oteller yok. Burada her istediğimizi çok rahat bulabiliyoruz. Akrabalarımız da daha önce Antalya’da geçirdikleri tatilden memnun kalmışlar, biz de onların referansıyla geldik" dedi.