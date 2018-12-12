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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da hortum seraları vurdu

Antalya'da hortum seraları vurdu

ZARAR GÖREN CAMEKANLARDAN GENEL VE DETAY

Tarım Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Felaket 

-SERADA TAMİRAT YAPAN ÜRETİCİLERDEN DETAY
-ZARAR GÖRÜM SERALARDAN DETAY
-HORTUMUN SÖKTÜĞÜ AĞAÇLARDAN DETAY
-İNCELEME YAPAN MUHTARDAN DETAY
-ÜRETİCİNİN SERADA İNCELEME YAPMASI
-MUHTAR RÖP
-ÜRETİCİ RÖP

( ANTALYA )- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen hortum, seraları ve bahçelere büyük zarar verdi ANTALYA

- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağış sonrası kırsal 3 mahallede meydana gelen hortum, seralarda ve tarım alanlarında büyük zarara neden oldu. Asarcık, Kahyalar ve Çalıpınar mahallelerinde gece saatlerinde sağanak meydana geldi. Sağanak sonrası ortaya çıkan hortum ise 3 mahalledeki seralarda ve ekili tarım alanlarında ciddi zararlara neden oldu. Yaklaşık 80 dekar cam seranın zarar gördüğü felakette hortumun bazı meyve ağaçlarını kökünden söktüğü görüldü.
Çilek seralarının naylonları ise hortumun etsisiyle yırtıldı. Mahallesinde zarar gören üreticileri ziyaret eden Çalıpınar Mahallesi Muhtarı Barış Çelik, yaptığı açıklamada, "Hortum ve aşırı yağış gece yarısı oldu. Vatandaşlarımızın haberi olmamış. Sabah kalkınca seraların yıkılmış olduğunu gördük. Çiftçilerimiz zor durumda." diye konuştu.
Çiftçilerden Dursun Aykal da hortum esnasında seranın içinde olduğunu belirterek, "Seranın havalandırmalarını açmıştım. İçine girdim, rüzgar vardı, yapraklar havada uçuşuyordu. Bir baktık sera çökmüş. 100 bin liralık zararım var. Seranın komple sökülmesi lazım" dedi.
Hortumdan zarar gören üreticiler, devlet yetkililerinden yardım bekliyor.
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