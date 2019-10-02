Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya 9 aylık dönemde 12 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı İzle

Antalya 9 aylık dönemde 12 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı İzle

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- 9 aylık dönemde ilk sırada Ruslar yer aldı ANTALYA

İngiltere Rekor Lyon Yabancı Turist Başkent 


- Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 12 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,63'lük artış yaşanırken, gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada 4 milyon 752 bin 660 rakamıyla Ruslar yer aldı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya rekor sayıda turist ağırlamaya devam ediyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, turizmin başkenti Antalya, 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında 12 milyon 500 bin 803 turiste ev sahipliği yaptı. Geçen yılın aynı döneminde ise 10 milyon 718 bin 334 turist geldiği ve yine geçen yıla göre yüzde 16,63'lük artış yaşandığı kaydedildi. Öte yandan kente, 2015 yılının 9 aylık döneminde 9 milyon 470 bin 263, 2016 yılında 4 milyon 960 bin 55, 2017 yılında ise 8 milyon 278 bin 989 turist gelmişti. Milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada Ruslar yer aldı. Kente 9 aylık dönemde 4 milyon 752 bin 660 gelen Rus turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,94’lük bir artış yaşandı. İkinci sırada ise 2 milyon 85 bin 83 Almanya, üçüncü sırada 726 bin 602 Ukrayna, dördüncü sırada ise 623 bin 501 rakamıyla İngiltere yer aldı. Turizmin başkenti Antalya, Polonya’dan 487 bin 675, Hollanda’dan 368 bin 177, Romanya’dan 243 bin 665 ve Kazakistan’dan ise 224 bin 182 turisti ağırladı. Eylül ayı verilerine göre ise, kente 2 milyon 172 bin 471 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 899 bin 104 turistin geldiğini kaydedildi. Eylül ayında kente gelen turist sayısında ilk sırada, 887 bin 350 rakamıyla yine Ruslar yer aldı. Almanya’dan 387 bin 259, Ukrayna’dan 129 bin 957, İngiltere’den 93 bin 57, Polonya’dan 87 bin 461, Hollanda’dan ise 47 bin 146 turist geldi.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı