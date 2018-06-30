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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Antakya sürkü' tescillendi Haberi

'Antakya sürkü' tescillendi Haberi

Çökelekten detay

Bild Efes Gesi Künefe 

-Hikmet Çinçin'in açıklaması
-Çökelekten yapılan çeşitler
-Metin Tansal röp
-Tezgahlarda satılan çökelek detay

( HATAY ) "Antakya sürkü" tescillendi - Antakya çökeleğine baharat karıştırılarak elde edilen sürk, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi tescil belgesi aldı HATAY

- Antakya çökeleğine baharat karıştırılarak elde edilen sürk, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi tescil belgesi aldı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya künefesinden sonra, Antakya sürkünün de (çökelek) tescilini aldıklarını söyledi.

Çinçin, "Bundan önce de Antakya’nın peynirli künefesine tescil almıştık bu ikinci ürünümüz. Bunun hammaddesi hepimizin bildiği çökelek. Bunları baharatlarla kurutuyoruz. Bu şekilde elde edilen bir ürün. Bunun muhafazası da kolay hem buzdolaplarında muhafaza edilir hem oda sıcaklığında uzun müddet aynı lezzette kalabilir" dedi.
Çinçin, Antakya sürkünün hem kahvaltılık, hem öğle yemeği, hem de akşam meze olarak tüketilebileceğini söyledi.

Tuzlu yoğurt ve Antakya künefelik peynirinin sırada olduğunu belirten Çincin, "Onların da başvuruları hazır. Bunları peşi sıra gelecek coğrafi işaretler. Bunlar bizim binlerce yıllık geleneğimiz ve değerlerimiz. Bunlardan daha yüksek katma değerleri bunlardan daha çok ticari bir ürüne getirebilmek bizim önemli görevlerimizin içinde" diye konuştu.
Antakya’da kahvaltı salonu işleten Metin Tansal ise Antakya sürkünün çökelekten yapıldığını belirterek, çökeleğin içerisine çeşitli baharatlar karıştırılarak üretildiğini ve genelde kahvaltıda yendiğini anlattı.
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