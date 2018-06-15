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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Ankara ve İstanbul’dan Karadeniz'in Bodrum'u için akın ettiler

Ankara ve İstanbul’dan Karadeniz'in Bodrum'u için akın ettiler

Plajdan ve yüzen vatandaşlardan görüntü

Atmosfer Cennet Doluluk Oranı Yerli Turist Alabalık 

-İşletmeci Ertan Cengiz ile röp.
-Yerli turist ile röp.
-Detaylar

( BARTIN ) - Yerli turist ile çalışan turizmciler, bayram yoğunluğundan memnun BARTIN

- Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlerin yanı sıra çevre illerde yaşayan vatandaşlar da Bartın’ın Amasra ilçesine akın etti. Yerli turist ile çalıştıklarını ifade eden bayram yoğunluğundan memnun olduklarını ifade ettiler. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tatili iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Bartın’ın Amasra ilçesine akın etti. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlerden gelen yerli turistler ilçeyi hareketlendirdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki doluluk oranları arttı, oteller ve restoranlarda adeta boş yer kalmadı. Sezonun açılmasıyla birlikte bayram yoğunluğu da yaşadıklarını ifade eden işletmeci Ertan Cengiz, “Turizm sezonumuz açıldı. Bayram dolayısıyla Amasra’da bir yoğunluk var. Tabi bayram süresinin kısa olması, akabinde seçim atmosferine girilmesi sezonumuzu böldü. Üç seneden beri çeşitli nedenlerle turizm sektörüne çok büyük darbe vuruldu. 15 Temmuz sürecini yaşadık. Bölgemizde sel sürecini yaşadık. Bölgemiz o anlamda çok sıkıntılı, bu senede seçimlerin girmesi, okul sınavlarının yapılması, ikinci seçim olabilir. Tabii biz yerli turist ile çalıştığımız için bunlar bizim için büyük sıkıntı. Belki Ege veya Akdeniz’de bunlar problem olmayabilir. Ama bizim genelde müşterimiz Ankara ve İstanbul ağırlıklı, çevre illerden gelenler oluyor. Bu tür şeyler bizi olumsuz şekilde etkiliyor. İnşallah hayırlısıyla sezonumuza başlarız. Bayramdaki doluluk oranımız inşallah bayramdan sonra devam eder. İnşallah turizm sektöründe bu sene güleriz diye umut ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Unesco Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Amasra Kalesi de turistlerin ilgi odağı oldu. İlçeye akın eden yerli turistler, “Amasra’ya tatile geldim. Amasra’dayım. Güzel cennetimizdeyim. Burada olmaktan mutluyum. Çok kalabalık. Gerçekten bir güzellik ve coşku var. Aslen buralıyım ama tatile gelmiş oldum. Cennetimiz güzel yoğunluk altında. Tatilcilerin gelmesi gereken bir yer Amasra. Tarihi ve kültürel bakımdan çok zengin bir yer. İnsanları çok cana yakın, esnafları da öyle. Herkes güler yüz havasında. Amasra’mız inşallah daha da güzelleşecek” ifadelerine yer verdi.
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