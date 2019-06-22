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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Amerikan beyaz kelebeği' ile mücadele - SAKARYA

'Amerikan beyaz kelebeği' ile mücadele - SAKARYA

"Amerikan beyaz kelebeği" ile mücadele - SAKARYA - Bahçelerden detaylar - Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca'nın açıklamaları - Üreticiler Sevcan Yızıcı ve Hidayet Kutlu'nun açıklamaları - Karasu ve Kocaali ilçelerinde, fındık başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türüne verdiği zararla verim kayıplarına sebep olan "Amerikan beyaz kelebeği" sorununa çiftçiler çözüm bekliyor - Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca: - "Bu yıl görünen o ki Amerikan beyaz kelebeği külleme hastalığı günden güne devam ettiği için, fındıkçıları çok yoğun bir şekilde tehdit etmekte ve bunun, zararı yüzde yetmişlere kadar çıkarabilecek endişesi taşımaktayız"SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde görülen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylülerin ilaçlı mücadelesi yetersiz kalınca meyve ağaçları ile fındık bahçelerini tırtıllar sardı.Fındık başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türüne verdiği zararla ciddi ekonomik kayıplara sebep olan Amerikan "beyaz kelebeği" sorununa çiftçiler çözüm bekliyor.Son yıllarda artış yaşanan, başta dut olmak üzere söğüt, çınar, akçaağaç, fındık ve çok sayıdaki bitki türü ile beslenen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylerin ilaçlı mücadelesi sonuç vermedi.Fındık bahçelerinde ve meyve ağaçlarında görülen tırtıllar, bitkinin kök, dal, meyve ve yaprak gibi bölümlerine zarar vererek önemli ölçüde verim kayıplarına neden oluyor. - "Fındıkçıları çok yoğun bir şekilde tehdit etmekte"Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yoğun olarak "Amerikan beyaz kelebeği" vakası görüldüğünü söyledi.

Bölgede, Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde beşinin karşılandığını aktaran Tunca, sorunun yaklaşık üç yıldır devam ettiğini kaydetti.
Verimi yüzde 40 kadar etkilendiğini anlatan Tunca, "Bu yıl görünen o ki Amerikan beyaz kelebeği külleme hastalığı günden güne devam ettiği için, fındıkçıları çok yoğun bir şekilde tehdit etmekte ve bu zararı yüzde yetmişlere kadar çıkarabilecek endişesi taşımaktayız. Popülasyonları çok yoğun bir şekilde yayılma gösterdiği için, önünü almamız mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.Tunca, Amerikan beyaz kelebeğinin fındıkçıların kabusu haline geldiğini sözlerine ekledi.Fındık üreticisi Sevcan Yızıcı da üç yıldır Amerikan beyaz kelebeğinin fındık bahçelerine zarar verdiğini belirterek, verimin çok düştüğünü söyledi.

Üreticinin yaptığı ilaçlamaların yetersiz kaldığını anlatan Yızıcı, bu konuda devletten yardım beklediklerini belirtti.
Üreticilerden Hidayet Kutlu ise çiftçinin Amerikan beyaz kelebeğine karşı verdiği mücadelenin devlet desteği olmadan sonuçsuz kalacağını dile getirerek, "Devletimiz bu konuda bir tedbir alması gerekiyor. Ziraat odalarımız mücadele ediyor ama yetersiz kalıyor. Devlet buna el atmazsa, Giresun'dan bu tarafa kadar gelen Amerikan beyaz kelebeği fındıklara, büyük bir zarar verecektir." şeklinde konuştu.

Ali İl Karya 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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