Amerika’daki köpeklere Türk tasması

-- Saraç Ustası Emin Kuzucuoğlu'nun konuşması

-- Tasma detayı



( MANİSA - ÖZEL)- Alaşehirli bir saraç ustasının pitbull cinsi köpekler için ürettiği tasmalara Amerika’dan sipariş yağıyor- Saraç ustası, fiyatı 60 ile 400 dolar arasında değişen tasmaları takan pitbull köpeklerinin insan veya karşısındaki bir hayvana zarar veremeyeceğini belirtti MANİSA



- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir saraç ustası, pitbull cinsi köpekler için ürettiği tasmaları Amerika’ya ihraç etmeye başladı.

İlk olarak 150 parça tasma ihraç eden saraç ustası şimdi de sipariş aldığı 500 tasmayı zamanında teslim etmek için kolları sıvadı. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan saraç ustası Emin Kuzucuoğlu, pitbull cinsi köpekler için tasarladığı tasmaları kendi internet sitesinden satışa sundu. Amerika’da yaşayan Türk bir ihracatçı firma tarafından keşfedilen Kuzucuoğlu’nun ürettiği tasmalar Amerika’ya ihraç edildi. İlk etapta 150 parça tasma ihraç eden Kuzucuoğlu şimdi ise sipariş aldığı 500 adet tasmayı zamanında yetiştirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kendi atölyesinde tek başına çalışan Kuzucuoğlu günde 5-6 adet tasma üretebiliyor. Amerika’daki pitbull cinsi köpekler için özel olarak tasmaların üretildiğini belirten Kuzucuoğlu, "Ürettiğimiz ürünleri Amerika’daki pitbull köpeklerinin kullanılması amacıyla gönderiyoruz. Amerika’da aracı olan Türk firmayla iletişim halindeyiz. Aracı firma da Amerika’daki pitbull Amerikan kulübüne veriyor. Şu anda 150 tane gönderdim, 500 takımda sipariş aldım. Allah’ın izniyle bunun arkası gelecek. Fiyatlarımız da 60 dolarla, 400 dolar arasında değişiyor. Günlük kapasitem tek başıma çalıştığım için 5 veya 6 takım üretebiliyorum. Derilerimiz orijinal sığır derisidir. Yüzde yüz doğaldır. Bu ürünleri biz güvenerek veriyoruz. Yüzde yüz el işçiliğidir. Tasma, göğüslük, ağız koruma kafesi ve gezdirme zincirleri yapmaktayız" diye konuştu.

(AY-ÖND-

