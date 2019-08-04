Altını bıraktı elma ile güldü...Üretimin yapıldığı tesis havadan görüntülendi

-Tesisin içinde işçiler elma seçme işlemi yaparken drone ile çekilmiş görüntüler

-Tesisin ortaklarından Abdukadir Göksun ile röportaj



( KAYSERİ )- Herkesin korktuğu bir dönemde devletin verdiği teşvik ile 1.5 milyonluk yatırım yaptı- Kayseri'de soğuk hava deposu ve seçme-paketleme tesisi kuran girişimci yurt dışına elma ihraç ediyor KAYSERİ



- Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki girişimci Abdulkadir Göksun, babadan kalma kuyumculuk mesleğini bırakarak, Kırsal Kalkınma Destekleri Programı çerçevesinde hibe desteği başvurusunda bulunarak soğuk hava deposu ile seçme-paketleme tesisi kurarak 5 ülkeye elma ihracatı yapmaya başladı.

Yahyalı ilçesinde asıl mesleklerinin kuyumculuk olduğunu söyleyen Abdulkadir Göksun, 70 dönüm kadar elma bahçelerinin bulunduğunu belirterek, "Elma işinde soğuk hava deposu ihtiyacı oldu. Ufak çaplı bir soğuk hava deposu yapmayı düşündük. İki arkadaşım ile birlikte önce 3 bin tonluk bir soğuk hava deposu kurmayı kararlaştırdık. Kırsal Kalkınma Destekleri Programı olduğunu duyduk ve Yahyalı İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki seminerlere katıldık" dedi.

İlk yıl teşvik için başvurduklarını ancak teşvik çıkmadığını anlatan Abdulkadir Göksun, "İkinci yıl ise 5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu ve seçme-paketleme tesisi olduğu takdirde 1 milyon 500 bin TL'lik teşvik verileceğini öğrendik. Biz de 2015 yılında 5 bin tonluk depo ve seçme-paketleme tesisi ile işe başladık. 2017 yılında ise kapasitemizi 10 bin tona çıkardık. Şu anda 3. yılımızda sezonu kapattık ve yeni sezona hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Yahyalı ilçesinde soğuk hava deposu konusunda büyük bir eksiklik olduğunu ve bu nedenle yatırım yaptıklarını ifade eden Göksun, "Çiftçilerimize ve tüccarımıza teşekkür ediyoruz. talep çok fazlaydı ve işlerimiz de iyiydi. Devletimizin de desteği ile insanların yatırım yapmaktan korktuğu bir dönemde biz bu yatırımı yaptık ve bir çok kişi, 'Ne yapıyorsunuz? Bu dönemde yatırım yapılır mı ?' diye soruyorlardı. Yaptığımız yatırımla şu anda Yahyalı ilçesinde ağaçtan inen her 4 elmadan biri yani, ilçedeki elmaların yüzde 25'ini biz depoluyoruz" dedi.

Hibe başvurusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün danışmanlarının büyük yardımını gördüklerini söyleyen Göksun, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerin ödeneklerin doğru şekilde ödenmesi, işlerin düzgün yapılabilmesi ile ilgili kendilerine yol gösterdiğinin altını çizerek, "Müteahhide verdik bu tesisin yapılma işini. Anahtar teslimi yapımında her aşamasında tek tek geldiler, beton dökülürken, direkler yapılırken, firma ile aramızda oluşacak bir kaçak konusunda Tarım İl Müdürlüğü sağ olsun tek tek kendi yeri gibi takibini yaptı. Hibeyi de en son iş bitiminde bir kalemde ödediler. Hibe programı beklentimizi karşıladı. O dönem 1 milyon 500 bin TL aldık. Bu gün Avro hesabından yapsak 3,5 milyon TL falan ederdi. Büyük paraydı işimizi gördü devletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Soğuk hava deposu işinde en büyük giderin elektrik ve yakıt olduğunu belirten Göksun, "Bizim en büyük giderimiz elektrik. Son üç yılda elektriğe de zam geldi. Eğer imkanımız olursa Kırsal Kalkınma Destek Programı'na yeni dönemde Güneş Enerji Sistemi konusunda başvuru yapacağız. Yatırım yapmak ve teşvik için başvuruda bulunacak olanlar da fizibiliteyi iyi yapsınlar. Bölgede ihtiyaç olan bir tesis için yatırım yapsınlar ve ekonomik olarak çok fazla boyutu aşmasınlar. Devletten alacakları teşvik ile cesur olsunlar" tavsiyesinde bulundu. Ürünlerin yüzde 50'lik kısmını iç piyasada değerlendirdiklerini, geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ise ihraç ettiklerini anlatan Göksun, "İç piyasada doğuya en yakın olan elma pazarı Kayseri. O nedenle doğu piyasasına gönderiyoruz. Geri kalanları Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Rusya, Hindistan gibi ülkelere gönderiyoruz. İlk başladığımızda ihracat yoktu yeni yeni ihracatçılarla görüştük ve devam ediyoruz. Yahyalı’da tam kapasite paketleme tesisi yapan yoktu. Yahyalı için bir ufkumuz açıldı" diye konuştu.



