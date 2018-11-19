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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Altın emziğe ilgi var alan yok İzle

Altın emziğe ilgi var alan yok İzle

Altın emzikten detay görüntüler

Vitrin Gram Altın 

-Kuyumcudan genel görüntüler
-Kuyumcu Mehmet Seyhan ile röportaj

( ADANA -ÖZEL)- 14 ayarla kaplanan emzikler, 650 ile 800 liraya satılıyor- Kuyumcu Mehmet Seyhan, ailelerin görgüsüzlükle suçlanmamak için altın emzik satın almaktan çekindiğini belirtti ADANA

- Son dönemlerde büyük ilgi gören altın emzikler, bebeği olan anne babaların ilgisini çekiyor. 14 ayarla kaplanan emzikler, 650 ile 800 liraya satılıyor. Bebeklerin en çok kullandığı araçlardan biberon ve emzikler de artık altınla kaplanmaya başladı.
Kuyumcular emziğin tutma yerini 14 ayar altınla kaplayarak satışa sundu. Bebeği olan anne ve babalarla birlikte torunu olan dede ve nineler de altın emziklere büyük ilgi gösteriyor. Ağırlığı 3 ile 3 buçuk gram olan altın emzikler, 650 ile 800 lira arasında fiyatla satılıyor. Adana'da Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Mehmet Seyhan, bebeği olan herkesin emziği almak ve çocuğuna götürmek istediğini belirterek, "Altın emzikleri yaklaşık 2 yıldır bir İstanbul firması yapıyor ve çok büyük ilgi görüyor. İnsanların çocukları kıymetli olduğundan, onları kıymetli şeylerle donatmak istiyorlar. Ancak satışla ilgi arasında bir oransızlık var. Çünkü insanlar alamamaktan değil, görgüsüzlükle suçlanmamak için satın almaktan biraz çekiniyor" diye konuştu.
Altın emziklerden ortalama ayda 1 tane sattıklarını kaydeden Seyhan, "Emzikler çok ilginç bulunuyor. Bebeği olan, torunu olan herkesin mutlaka vitrinden alıp bakmak istediği bir ürün. Zaten biz de onun için vitrinde en kolay yere koyduk. 3 ile 3 buçuk gram altınla kapladığımız altın emzikler, 650 ile 800 lira arasında bir fiyattan satılıyor" ifadelerini kullandı.
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